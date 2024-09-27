Семин поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Зенит»

Юрий Семин высказался о предстоящей игре 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

– Думаю, что в этом матче фаворита нет. Две команды находятся в одинаковых и хороших кондициях. «Зенит» и «Краснодар» показывают интересный футбол, «быки» лучше играют в обороне в этом сезоне.

Главная проблема для «Зенита» – Кордоба. Ну, а для «Краснодара», на мой взгляд, главной проблемой будут бразильцы, которые играют в средней линии. Если краснодарцы справятся с ними – у них будут шансы на победу.

– Не ожидаете такого же футбола, как в Суперкубке?

– Думаю, что это будет равный матч, напряженный. Будут играть две самые сильные и стабильные команды на данный момент.