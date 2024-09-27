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Семин поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Зенит»

27 сентября 2024, 14:14
5

Юрий Семин высказался о предстоящей игре 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

– Думаю, что в этом матче фаворита нет. Две команды находятся в одинаковых и хороших кондициях. «Зенит» и «Краснодар» показывают интересный футбол, «быки» лучше играют в обороне в этом сезоне.

Главная проблема для «Зенита» – Кордоба. Ну, а для «Краснодара», на мой взгляд, главной проблемой будут бразильцы, которые играют в средней линии. Если краснодарцы справятся с ними – у них будут шансы на победу.

– Не ожидаете такого же футбола, как в Суперкубке?

– Думаю, что это будет равный матч, напряженный. Будут играть две самые сильные и стабильные команды на данный момент.

  • «Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 28 сентября.
  • Начало матча – в 19:30 мск.
  • Команды занимают два первых места в таблице РПЛ. Петербуржцы опережают соперника на 2 очка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Семин Юрий
Комментарии (5)
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Semenycch
1727437013
Все верно.
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Январь 59
1727440677
Дать точный ответ :"Кто победит, а кто проиграет" сегодня никто не берётся. Болеть буду за Краснодар. Но шанс на победу Краснодара предположу 25-30% , на ничейку 30%, на победу Зенита 40-45%. А всё остальное увидим завтра. Главное что бы без травм,и без грубых судейских ошибок,
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raritet
1727440789
С Палычем трудно не согласится . На мой взгляд , тут еще зависит от Богданыча с его " тремя богатырями". Но одно дело Васнецов, а совсем другое - Семак.
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zigbert
1727461919
Хороший анализ предстоящего матча.
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