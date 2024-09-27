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  • ЦСКА презентовал Пьянича, Месси сменит команду в 2025 году, Минобороны наградило 4 игроков РПЛ и другие новости

ЦСКА презентовал Пьянича, Месси сменит команду в 2025 году, Минобороны наградило 4 игроков РПЛ и другие новости

27 сентября 2024, 01:35

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Источник: «Бомбардир»
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