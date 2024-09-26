В ЦСКА рассказали о переговорах с Пьяничем

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, быстро ли удалось договориться с Миралемом Пьяничем.

Босниец присоединился к армейцам в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

Новичок ЦСКА взял 15-й игровой номер.

– Как быстро в клубе приняли решение по подписанию Пьянича? Что стало решающим аргументом в пользу приглашения боснийского полузащитника?

– Сами переговоры с Пьяничем получились одними из самых быстрых за последнее время. Все происходило уже после закрытия трансферного окна, когда было очевидно, что усилиться можно только свободными агентами в рамках регламентирующих норм.

Его кандидатуру предложили коллеги из нашего спортивного департамента. Понятно, что очень долго размышляли в силу объективных причин. Это и статус футболиста, и доступность игрока, его возраст и так далее. Много было нюансов.

Надо отдать должное коллегам из спортивного департамента. Они очень профессионально выполнили свою работу, провели хорошие переговоры.

Условия нашего контракта – беспрецедентные, по сравнению с теми, которые у Миралема были в Арабских Эмиратах.

– Как удалось договориться подписать контракт на таких условиях?

– Здесь сыграл свою роль и тот фактор, что Пьянич знаком с нашим главным тренером Марко Николичем. Удалось договориться.

Быстро все организовали: приезд футболиста, медосмотр. Сегодня – крайний день, когда можно было подавать заявление в комитет по статусу игроков.