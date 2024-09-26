Тренер молодежной сборной России объяснил спад в игре Пиняева

Главный тренер молодeжной сборной России Иван Шабаров порассуждал о вингере «Локомотива» Сергее Пиняеве.

– Пиняев резко ворвался в РПЛ, но потом померк. Почему?

– На Сергея были возложены большие ожидания. Мы все торопимся, может быть, нам самим надо быть поспокойнее – растeт игрок и растeт. Не забывайте, ему ещe не исполнилось 20 лет.

Если мы с коллегами видим талантливого пацана, всегда стараемся не показывать ему это. Сегодня, к сожалению, пытаются выделить их в отдельную группу. Это не всегда идeт во благо.

Увеличилась медийная составляющая, приковано внимание к молодeжи. Молодому футболисту тяжело не ощущать себя значимым с футбольной точки зрения. Отчасти поэтому у нас в молодeжке состав глубже, чтобы у игроков не возникало ощущения, что они незаменимы.

Имея по три-четыре футболиста на позицию, мы пытаемся развеять миф, что у них сложилась жизнь и дальше дорога – только наверх.