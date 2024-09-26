Реакция ЦСКА на завершение карьеры Тошича

Пресс-служба ЦСКА опубликовала прощальный пост в связи с уходом Зорана Тошича из профессионального футбола.
37-летний серб не нашел новую команду после истечения контракта с греческой «ПАС Ламией» и в среду объявил о завершении карьеры.
«Спасибо за всe, Зоран! Всегда будем рады тебя видеть дома!» – говорится в публикации армейцев.
- Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
- С командой он выиграл 7 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
- Статистика хавбека: 241 матч, 47 голов, 41 ассист.
Источник: телеграм-канал ЦСКА