Реакция ЦСКА на завершение карьеры Тошича

Пресс-служба ЦСКА опубликовала прощальный пост в связи с уходом Зорана Тошича из профессионального футбола.

37-летний серб не нашел новую команду после истечения контракта с греческой «ПАС Ламией» и в среду объявил о завершении карьеры.

«Спасибо за всe, Зоран! Всегда будем рады тебя видеть дома!» – говорится в публикации армейцев.