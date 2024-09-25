Радимов оценил перспективы Пьянича в ЦСКА

Владислав Радимов высказался о скором переходе экс-полузащитника «Барселоны» и «Ювентуса» Миралема Пьянича в ЦСКА.
«В свое время «Спартак» тоже подписал Андре Шюррле, который начал неплохо, а под конец сдулся. Такое тоже может произойти [с Пьяничем].
Могу сказать, что есть риски, заиграет ли он? Получится – хорошо, а если не получится – уйдет», – заявил Радимов.
- Пьянич присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
- Он заключит контракт по схеме «1+1».
- Полузащитник летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
- Рыночная стоимость балканца – 3 миллиона евро.