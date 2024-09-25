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    Радимов оценил перспективы Пьянича в ЦСКА

    Владислав Радимов высказался о скором переходе экс-полузащитника «Барселоны» и «Ювентуса» Миралема Пьянича в ЦСКА.

    «В свое время «Спартак» тоже подписал Андре Шюррле, который начал неплохо, а под конец сдулся. Такое тоже может произойти [с Пьяничем].

    Могу сказать, что есть риски, заиграет ли он? Получится – хорошо, а если не получится – уйдет», – заявил Радимов.

    • Пьянич присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
    • Он заключит контракт по схеме «1+1».
    • Полузащитник летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
    • Рыночная стоимость балканца – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2024 22:00
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    Комментарии (7)
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    рылы
    1727292073
    есть предположение, что югослав приживётся в нашей стране, в отличие от шуррли, который чисто за баблом приехал и задал в спартаке тренд на рыжесть. абаскаль подтвердит.
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    Каратель помойников
    1727326627
    Кто оставил в студии початую бутылку и включенный микрофон? Алкаш Кулешов по ходу до них добрался, всё оценивае,советы даёт..
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