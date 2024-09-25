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    В клубе Второй лиги прокомментировали назначение Евсеева

    Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит объяснил приглашение Вадима Евсеева на пост главного тренера.

    «Мы договорились очень быстро. Вадим Валентинович очень известный футболист и тренер с большим опытом.

    У нас был не самый удачный старт, и мы искали специалиста, который сможет замотивировать команду на более успешные выступления.

    Евсеев нам полностью подходил, мы друг другу понравились», – сказал Левит.

    • «Ленинградец» выступает в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги.
    • Последним местом работы Евсеева была «Кубань».
    • В петербургской команде он сменил Максима Астафьева.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.09.2024 14:48
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    Комментарии (3)
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    рылы
    1727269430
    группа золото дивизион А вторая лига пц. дополните список, как там ещё сортируют команды, у меня фантазии нет.
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    ilich55
    1727270110
    Ну, конечно, Вадик безусловно замотивирует на 3-ю лигу.
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    zigbert
    1727330658
    Будет успехом если Евсеев отработает там хотя бы два года.
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