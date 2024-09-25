В клубе Второй лиги прокомментировали назначение Евсеева

Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит объяснил приглашение Вадима Евсеева на пост главного тренера.
«Мы договорились очень быстро. Вадим Валентинович очень известный футболист и тренер с большим опытом.
У нас был не самый удачный старт, и мы искали специалиста, который сможет замотивировать команду на более успешные выступления.
Евсеев нам полностью подходил, мы друг другу понравились», – сказал Левит.
- «Ленинградец» выступает в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги.
- Последним местом работы Евсеева была «Кубань».
- В петербургской команде он сменил Максима Астафьева.