В клубе Второй лиги прокомментировали назначение Евсеева

Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит объяснил приглашение Вадима Евсеева на пост главного тренера.

«Мы договорились очень быстро. Вадим Валентинович очень известный футболист и тренер с большим опытом.

У нас был не самый удачный старт, и мы искали специалиста, который сможет замотивировать команду на более успешные выступления.

Евсеев нам полностью подходил, мы друг другу понравились», – сказал Левит.