Пьянич назвал Москву безопасным городом и отказался от личной охраны

Потенциальный новичок ЦСКА Миралем Пьянич высоко отозвался о Москве, куда он прилетел сегодня утром.

Он назвал российскую столицу «одним из самых безопасных городов».

В связи с этим боснийский футболист отказался от личной охраны, хотя в период карьеры в «Барселоне» пользовался услугами телохранителей.