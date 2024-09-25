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    • Пьянич назвал Москву безопасным городом и отказался от личной охраны

    Пьянич назвал Москву безопасным городом и отказался от личной охраны

    Потенциальный новичок ЦСКА Миралем Пьянич высоко отозвался о Москве, куда он прилетел сегодня утром.

    Он назвал российскую столицу «одним из самых безопасных городов».

    В связи с этим боснийский футболист отказался от личной охраны, хотя в период карьеры в «Барселоне» пользовался услугами телохранителей.

    • Сообщалось, что Пьянич присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
    • Он заключит контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1 миллион евро в год без учета бонусов.
    • Полузащитник летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
    • Рыночная стоимость 34-летнего балканца – 3 миллиона евро.

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    Источник: Mash

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    25.09.2024 13:59
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    Комментарии (9)
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    рылы
    1727264074
    в следующем заявлении скажет, что в москве уложена самая ровная плитка, и поблагодарит собянина, за что получит грамоту и почётный вымпел (возможно, из рук самого мэра).
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    subbotaspartak
    1727266827
    Один и без охраны...
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    The only one
    1727269662
    прыщ на ровном месте, а туда же... охреневшие футболёры. ему бы подлечиться от мании преследования.
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    Тинез Розоп
    1727277668
    к фараону в пирамиду пусть сходит на Красной площади...
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    САНЁК17
    1727285977
    Ого какие люди без охраны
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