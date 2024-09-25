Пьянич назвал Москву безопасным городом и отказался от личной охраны

Потенциальный новичок ЦСКА Миралем Пьянич высоко отозвался о Москве, куда он прилетел сегодня утром.
Он назвал российскую столицу «одним из самых безопасных городов».
В связи с этим боснийский футболист отказался от личной охраны, хотя в период карьеры в «Барселоне» пользовался услугами телохранителей.
- Сообщалось, что Пьянич присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
- Он заключит контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1 миллион евро в год без учета бонусов.
- Полузащитник летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
- Рыночная стоимость 34-летнего балканца – 3 миллиона евро.