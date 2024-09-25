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    Мостовой оценил возможный переход Пьянича в ЦСКА

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об ожидаемом подписании полузащитником Миралемом Пьяничем контракта с ЦСКА.

    «Мы говорили, что ЦСКА не хватает двух футболистов для общей картины команды. Это видно на протяжении многих игр. Пьянич – хороший футболист даже в 34 года. У нас были примеры, когда люди спокойно играют в 37-38 лет.

    Так что проблем из-за возраста у Пьянича нет, но самое главное, в каком состоянии он приезжает, ведь он ушел с радаров. Однако этот переход хорош в футбольном плане.

    Не надо проводить никаких аналогий по Пьяничу с Шюррле и Маркизио. Я не понял, зачем вообще приехал Маркизио в «Зенит». Он приехал играть или просто быть?

    А Шюррле в первом матче сыграл нормально, но потом пять игр что-то было непонятное, и он уехал из России. Теперь посмотрим, что получится с Пьяничем», – сказал Мостовой.

    • 34-летний Пьянич в прошлом сезоне выступал за эмиратскую «Шарджу», провел 34 матча, голов не забил, отдал 11 передач.
    • Итальянец Клаудио Маркизио выступал в «Зените» в сезоне-2018/19, провел 15 матчей, забил 2 гола. Через несколько месяцев после ухода из петербургского клуба он объявил о завершении карьеры.
    • Немец Андре Шюррле провел в «Спартаке» сезон-2019/20 на правах аренды. Он сыграл за красно-белых в 18 встречах, забил 2 гола, отдал 4 передачи. После этого сезона Шюррле не вернулся в профессиональный футбол и завершил карьеру.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.09.2024 12:14
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    Комментарии (3)
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    Лицом_на_клаве
    1727258231
    Пьянич у арабов не заиграл, а унас заиграет. Тем более наступают холода и он будет шокирован играя в конце ноября, начале декабря.
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    Интерес
    1727260942
    Чем путь его будет короче,тем чище будет обстановка в ЦСКА.
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    Mirak92
    1727262578
    Мостовой здраво ответил?дану нах...й!!!
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