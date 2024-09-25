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    • В руководстве «Матч ТВ» жестко раскритиковали ЦСКА за трансфер Пьянича

    В руководстве «Матч ТВ» жестко раскритиковали ЦСКА за трансфер Пьянича

    Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ», болельщик ЦСКА Василий Конов недоволен трансфером Миралема Пьянича.

    «Необъяснимое решение ЦСКА. Пожалуй, худшее трансферное решение «армейского» клуба за очень долгое время. Только негативная реакция. Очень жаль.

    Зачем ЦСКА 34-летний полузащитник после Турции и ОАЭ? Чтобы что? Ну и я напомню цитату Пьянича, который отказался ехать в сборную, чтобы сыграть с Россией: «ФИФА и УЕФА отстранили их. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление».

    И такой футболист с подобными высказываниями здесь нужен? Он же не хочет производить плохое впечатление. Или это всего лишь вопрос цены?» – написал Конов.

    • Сообщалось, что экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
    • Он заключит контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1 миллион евро в год без учета бонусов.
    • Рыночная стоимость 34-летнего балканца – 3 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    25.09.2024 08:41
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    Комментарии (42)
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    TOMSON
    1727251796
    Да верно с Матча говорят. Нужно же какую-то гордость иметь. Тем более мы без ЕК, что 5 что 10 место особо разницы сейчас нет.
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    Taps
    1727251969
    Деньги рулят, не нойте ...
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    Лицом_на_клаве
    1727258798
    Деньги решают всё. Даже мнения меняют и переступают через своё Эго.
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    FCSpartakM
    1727260893
    Трансферы ЦСКА - это в принципе тьма в последние годы. Закрыли кормушку с деньгами и все, лучший менеджмент оказался не способен на что-то. Ладно там Мусаев и Файзуллаев, но привоз каких-то арабов непонятных, берут сбитого Койту, латиносы , балканцы непонятные. Продают двух игроков и взамен привозят нелеквид. По Пьяничу - это просто нет слов. У вас нет обоймы, а вы везете человека, который почти 5 лет как уже все на ту позицию, где больше всего проблем. Это тип замена Мендесу? Мендес хотя бы живой .
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    Александр-Масогутов-vkont
    1727262553
    Во первых каждому свое,а во вторых ФК"ЗЕНИТ" БЕРЕТ БРАЗИЛОВ ДАЁТ ИМ РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА И ОБХОДИТ ЛИМИТ ЛЕГИОНЕРОВ И СЧИТАЕТ ЭТО ПРАВИЛЬНО ИСКЛЮЧЕНИЕ МАРИО ФЕНАНДЕС, которому дали российский паспорт перед мундиалем в России по поводу Пьянича возможно близок его закат карьеры,и какие бы политические взгляды пропогандировал он играя в Европе был востребован☝️ и последнее Гашек играл в КХЛ, а сейчас говорит всякие гадости о России и чего-то его не наказал никто ни Европе, нигде было-бы ещё
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    Из Твери Леха
    1727273039
    Реально позор. Максимально осуждаю такие трансферы. ЦСКА всегда неплохие делал покупки, а тут в лужу пёрднул.
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    FWSPM
    1727276754
    да это вопрос цены ничего нового и цена оказалась небольшой
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1727279323
    Можно подумать у матч тв есть репутация, ха ха ха.
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    Desma
    1727279775
    Правильно Вася гутаришь. Не фиг в армейский клуб брать неблагонадёжных. Куда смотрит Гинер?
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    Александр-Селютин-vkontak
    1727280962
    Гоните его к чёрту, он опусти ЦСКА на дно, в 1-ю лигу. Копейкин и Чесноков не выдержат.
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