В руководстве «Матч ТВ» жестко раскритиковали ЦСКА за трансфер Пьянича

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ», болельщик ЦСКА Василий Конов недоволен трансфером Миралема Пьянича.

«Необъяснимое решение ЦСКА. Пожалуй, худшее трансферное решение «армейского» клуба за очень долгое время. Только негативная реакция. Очень жаль.

Зачем ЦСКА 34-летний полузащитник после Турции и ОАЭ? Чтобы что? Ну и я напомню цитату Пьянича, который отказался ехать в сборную, чтобы сыграть с Россией: «ФИФА и УЕФА отстранили их. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление».

И такой футболист с подобными высказываниями здесь нужен? Он же не хочет производить плохое впечатление. Или это всего лишь вопрос цены?» – написал Конов.