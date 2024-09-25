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    Рабинер прокомментировал трансфер Пьянича в ЦСКА

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на скорый трансфер полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

    «Вот сейчас на примере Миралема Пьянича, внезапно оказавшегося в ЦСКА, и посмотрим, чего стоит нынешняя РПЛ. Был большой мастер, да на уровне даже турецкой лиги весь вышел. Травмы, травмы, травмы.

    Плюс еще два года в Эмиратах, что прогрессу и даже удержанию прежнего уровня тоже явно не способствует. Если на одном былом мастерстве сможет порвать лигу – это больше скажет о лиге, чем о Пьяниче.

    Но то, что в РПЛ появился новый центр притяжения, – это бесспорно. По нынешним временам – большая редкость. Интересно. Поглядим, шик или пшик.

    И вообще-то ему еще медосмотр надо не провалить», – написал Рабинер.

    • Сообщалось, что экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
    • Он заключит контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1 миллион евро в год без учета бонусов.
    • Рыночная стоимость 34-летнего балканца – 3 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    25.09.2024 08:09
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    Комментарии (4)
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    gennadiy
    1727246416
    И поменьше языком молоть про сборную России...
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    Garrincha58
    1727249392
    Очередная глупость примерно такая же когда Зенит приглашал Маркизио бывшего игрока Ювентуса, тот не сыграл ни одного матча полностью только пару раз выходил на замену. Всё это с подачи Николича его тоже надо гнать из РПЛ
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    DOCTOR PENALTY
    1727252002
    Ну и Рабинер, взял и поставил РПЛ на грань!... *****!
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    FWSPM
    1727276687
    абсолютно прав. уровень лиги упал до уровня оаэ и аравии это и без пьянича давно ясно
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