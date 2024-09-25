Рабинер прокомментировал трансфер Пьянича в ЦСКА

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на скорый трансфер полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Вот сейчас на примере Миралема Пьянича, внезапно оказавшегося в ЦСКА, и посмотрим, чего стоит нынешняя РПЛ. Был большой мастер, да на уровне даже турецкой лиги весь вышел. Травмы, травмы, травмы.

Плюс еще два года в Эмиратах, что прогрессу и даже удержанию прежнего уровня тоже явно не способствует. Если на одном былом мастерстве сможет порвать лигу – это больше скажет о лиге, чем о Пьяниче.

Но то, что в РПЛ появился новый центр притяжения, – это бесспорно. По нынешним временам – большая редкость. Интересно. Поглядим, шик или пшик.

И вообще-то ему еще медосмотр надо не провалить», – написал Рабинер.