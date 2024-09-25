Пьянич прилетел в Россию и прокомментировал трансфер в ЦСКА

Полузащитник Миралем Пьянич прилетел в Москву для завершения трансфера в ЦСКА.

«Я очень счастлив, не могу дождаться, когда начну играть за новый клуб. Что знаю о ЦСКА? Много чего, большой клуб. С кем обсуждали трансфер? Давайте не об этом сейчас. Обсуждал ли переход с Рахимичем? Да, он легенда клуба, мой хороший друг.

Что могу сказать фанатам ЦСКА? Скоро увидимся!» – высказался босниец.

Сообщалось, что экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.

Он заключит контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1 миллион евро в год без учета бонусов.

Рыночная стоимость 34-летнего балканца – 3 миллиона евро.

Фото: телеграм-канал Baza