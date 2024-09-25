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    • Пьянич прилетел в Россию и прокомментировал трансфер в ЦСКА

    Пьянич прилетел в Россию и прокомментировал трансфер в ЦСКА

    Полузащитник Миралем Пьянич прилетел в Москву для завершения трансфера в ЦСКА.

    «Я очень счастлив, не могу дождаться, когда начну играть за новый клуб. Что знаю о ЦСКА? Много чего, большой клуб. С кем обсуждали трансфер? Давайте не об этом сейчас. Обсуждал ли переход с Рахимичем? Да, он легенда клуба, мой хороший друг.

    Что могу сказать фанатам ЦСКА? Скоро увидимся!» – высказался босниец.

    • Сообщалось, что экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
    • Он заключит контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1 миллион евро в год без учета бонусов.
    • Рыночная стоимость 34-летнего балканца – 3 миллиона евро.

    Фото: телеграм-канал Baza

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    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2024 08:03
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    Комментарии (13)
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    vadikrew
    1727241012
    А че ж в 22г не увиделись? Щучий сын. Там бесплатно играл бы, а тут бабла навешали?!
    Ответить
    Лицом_на_клаве
    1727243272
    Не староват даже для нашего чемпионата?
    Ответить
    Красногорск_Фан
    1727243851
    Что вы можете за деньги? За деньги я могу все (с) Даже внезапно возлюбить Россию или Арабские страны.
    Ответить
    andr45
    1727247134
    Клубу армии, возглавляемой генерами-предателями и врагами прибыло) Сам вражина и русофоб Пьянич прибыл)
    Ответить
    odessakmv
    1727249581
    деньги не пахнут, да? ПьяниЦа
    Ответить
    BasteR
    1727249991
    "13 сентября 2022 16:25 Пьянич: «Ничего не имею против российских футболистов, но играть с их сборной не буду» " Как меняется этот мир, когда в нем участвую деньги)
    Ответить
    Челнинец
    1727252514
    Интересно посмотреть в каком состоянии, очень симпатизировал футболист своей игрой, и штрафные умеет бить, для РПЛ хороший трансфер, да и пох что он там говорил, у каждого есть свое мнение , и может оно меняться)
    Ответить
    Arvlad
    1727272805
    Кстати, во-первых - я бы не удивлялся тому, что кто-то поменял своё мнение, время идёт. С учётом того, что люди, как правило не знающие русского языка, находятся под огромным давлением руководства их стран... Информация просачивается, но очень медленно и поэтому людям нужно время, чтобы осознать, что вообще происходит... во-вторых: зачастую люди хорошо относятся к россиянам, но предубеждённо к руководству их страны, так что используя модное, спущенное "сверху", слово - "русофоб", мешают под этим термином в кучу мнения обычных людей и руководств их страны. "Русофобия" - это негативное отношение, даже не к россиянам, а к русским, а для отношения к функционерам и властям надо придумать новое слово - что-то типа "россофобия" или "россиефобия",
    Ответить
    Snek
    1727275582
    Раньше у ЦСКА был принцип брать игроков основного состава только из высших лиг и не старше 25-ти лет. Игроки почти всегда усиляли игру сходу, при этом имели хорошую перспективу. Сейчас ЦСКА собирает всех свободных агентов, которые готовы играть за небольшую з\п, пофигу вообще на всё, главное, чтобы у него было две ноги, две руки, голова и он много денег не хотел.
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    FWSPM
    1727276626
    скорее всего будет такая же печаль как и с жозе
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