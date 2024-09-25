Черчесов ответил, как поступил бы с Дзюбой на месте Карпина

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об Артеме Дзюбе.

– С приходом Карпина изменилась политика формирования сборной. Например, в команду не вызываются игроки старше 30 лет. Оказавшись сейчас на посту главного тренера национальной команды России, вы бы отменили эту политику и помогли Артeму Дзюбе стать лучшим бомбардиром в истории сборной?

– Сейчас в сборной есть игроки старше 30. Например, Кузяеву 31, ещe кому-то – столько же. По-моему, там ограничение было не в 30 лет, а в 25, насколько я помню. Я на последнем чемпионате мира играл, когда мне было 40 лет. Если я в свой паспорт не заглядывал, то какое моральное право имею заглядывать в чужой? У каждого тренера свой подход, и в связи с политической ситуацией, может, уже готовят команду на будущее. И в этом тоже есть логика.

Что касается отношений с Артeмом Дзюбой, то он в прямом и переносном смысле большой мастер. Я рад, что он сейчас играет в «Акроне», вносит свою лепту, отдал уже три голевые передачи за два матча.

Что касается вопроса, взял бы я его или нет. Кстати, я никогда не любил, когда говорили «сборная Черчесова». Я поправлял, что это сборная России, которую тренирует Черчесов. Естественно, если бы Артeм был готов, то он бы вызывался в сборную вне зависимости от рекордов и возраста.

Главное, чтобы он приносил пользу. Когда Дзюба в хорошей форме, психологическом состоянии и с мотивацией, то играл бы в сборной и принeс пользу. Я с 18 лет его тренировал в «Спартаке», так что знаю его, на каких нотах и инструментах играть. У нас с ним не было никаких проблем.