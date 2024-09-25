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    • В Госдуме призвали проверить слова Пьянича о сборной России: «Нужен ли здесь такой футболист?»

    В Госдуме призвали проверить слова Пьянича о сборной России: «Нужен ли здесь такой футболист?»

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал потенциальный переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

    Сообщалось, что экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» присоединится к армейцам в качестве свободного агента. Он заключит контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1 миллион евро в год без учета бонусов.

    «Мне кажется, ЦСКА должен принимать взвешенное решение, как и любой клуб, выступающий на территории РФ и живущий по законам нашей страны. Чтобы не было потом кривотолков и негатива, нужно взвешенно подходить к вопросу.

    Если были такие заявления от футболиста – какой бы он ни был игрок, пусть хоть самый великий и талантливый – надо смотреть внимательно, конечно.

    Я бы на месте руководства ЦСКА еще раз внимательно изучил все плюсы и минусы, после чего принял решения.

    Более того, надо обратить внимание на ситуацию нашим спортивным руководителям, прежде всего РФС. Нужен ли здесь действительно футболист, который высказывался против игры с Россией?

    А здесь ему предложили выгодный контракт, и он все забыл и сразу приехал в Москву. Позиция РФС здесь лично для меня очень важна.

    Хочется, чтобы РФС внимательно изучил все высказывания и позицию игрока: как он будет здесь выступать после таких слов. Если он с чем‑то не согласен, то зачем он сюда едет? Думаю, прежде всего на заработки», – сказал Свищев.

    • Пьянич летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
    • В мае он закончил карьеру в сборной.
    • Рыночная стоимость балканца – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.09.2024 00:24
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    Комментарии (13)
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    Питерский князь
    1727215134
    Знаете, как происходит распил госбабла в госдуме? Главное быть депутатом и перенаправлять деньги туда, где есть фирма у таоей родни. У них просыпается патриотизм, когда нужно узнать, не слишком ли много получает футболист или должен ли он играть в РПЛ? Я не слышал, чтобы дети депутатов погибали на СВО. Спросил человека: "А что делают депутаты в Госдуме"? Получил ответ: "Занимают чужие места"! Вот так и живёт.
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    CSKA57
    1727215168
    Резонно!
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    "supermax"
    1727229280
    Денежки, денежки...
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    Каратель помойников
    1727229284
    Вот все сказанное свищевым вроде резонно,но если эти слова переложить на госдуму то получается что и дума то не очень и не совсем российская получается
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    Валя Ромашина
    1727237262
    Миллион Евро в год ? Откуда в российском футболе такие деньги , на матчах пустые трибуны ?
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    FRZZ
    1727246875
    За 1 миллион евро Пьянич не перейдет. Это так пишут 1 мил. евро, а на самом деле наверняка больше.
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    Yegres
    1727249169
    А давайте всех работников госдумы с зарубежными счетами и недвижимостью зарубежом посадим?)
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    FWSPM
    1727276219
    лицемерие с обоих сторон
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