В Госдуме призвали проверить слова Пьянича о сборной России: «Нужен ли здесь такой футболист?»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал потенциальный переход Миралема Пьянича в ЦСКА.

Сообщалось, что экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» присоединится к армейцам в качестве свободного агента. Он заключит контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1 миллион евро в год без учета бонусов.

«Мне кажется, ЦСКА должен принимать взвешенное решение, как и любой клуб, выступающий на территории РФ и живущий по законам нашей страны. Чтобы не было потом кривотолков и негатива, нужно взвешенно подходить к вопросу.

Если были такие заявления от футболиста – какой бы он ни был игрок, пусть хоть самый великий и талантливый – надо смотреть внимательно, конечно.

Я бы на месте руководства ЦСКА еще раз внимательно изучил все плюсы и минусы, после чего принял решения.

Более того, надо обратить внимание на ситуацию нашим спортивным руководителям, прежде всего РФС. Нужен ли здесь действительно футболист, который высказывался против игры с Россией?

А здесь ему предложили выгодный контракт, и он все забыл и сразу приехал в Москву. Позиция РФС здесь лично для меня очень важна.

Хочется, чтобы РФС внимательно изучил все высказывания и позицию игрока: как он будет здесь выступать после таких слов. Если он с чем‑то не согласен, то зачем он сюда едет? Думаю, прежде всего на заработки», – сказал Свищев.