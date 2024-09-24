Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Титов оценил игру «Спартака» в дерби с «Динамо»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов подытожил дерби с «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • Спартаковцы не удержали победу, пропустив на 94-й минуте.

    – Что «Спартак» по игре с «Динамо» может занести себе в актив?

    – Временной отрезок после первого пропущенного гола и до удаления динамовца. «Спартак» в эти минуты чувствовал себя хозяином положения, вел игру.

    Где-то уже вырисовывается стиль этой команды, довольно интересный. Одно-два касания, передача на третьего. Это радует глаз нашего поколения! Проходят великолепные комбинации, создаются моменты, забиваются хорошие голы.

    Пусть кто-то скажет, что пенальти – на тоненького. Но это разговоры в пользу бедных. Арбитр посмотрел и принял такое решение.

    Мне казалось, что это дерби подопечные Станковича уже не отпустят. Но что поделать... Это футбол, а не легкая атлетика, где Борзаковский мог, условно, на финише ускориться, пролететь эти 10 метров и всех обыграть, стать олимпийским чемпионом. Тут все-таки командная игра.

    «Спартаку» просто не хватило взаимопонимания между футболистами на последних минутах. Думаю, красно-белые уже играли по принципу: лишь бы не пропустить и сохранить счет! А против такого «Динамо» это недопустимо. Бело-голубые умеют дожимать.

    – Барко вчера сыграл на своем уровне или ожидали от него большего?

    – Барко не может феерить в каждом матче. Но и против «Динамо» был весьма полезен. Забил с пенальти, разгонял атаки. Радует, что сейчас в команде есть такой исполнитель.

    Я бы просто не оценивал его по каждому матчу. Мол, сегодня он такой, а завтра уже почему-то другой. Нет. Его не стоит ни ругать, ни хвалить.

    Барко выполнил свою работу. Но, к сожалению, одна ошибка в концовке привела к ничьей и потере драгоценных очков.

    Новости по теме
    Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля 11
    «Спартак» оштрафовали за скандирование болельщиками кричалки про «Зенит» 39
    Радимов высказался об умении Денисова обороняться и ошибках «Спартака» 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2024 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FWSPM
    1727173890
    Там не в удалении было дело а в заменах спартака. Вышел неликвид полный вот и результат
    Ответить
    Александр-Балашов-google
    1727177083
    Надо не охранять счёт, а дожимать соперника, который в меньшинстве и не важно какая минута, 65 или 90.
    Ответить
    Константин-Шапкин-google
    1727244090
    В конце нужен был тотальный прессинг. И всё. Тем более, что команда в большинстве
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+