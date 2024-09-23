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    Семин оценил состав сборной России на октябрьские матчи

    Юрий Семин высказался о расширенной заявке сборной России для участия в октябрьском сборе.

    «Мне интересна сборная, потому что это национальная команда. Она есть и будет существовать. Игровая практика футболистам нужна.

    Предстоящие матчи мне будут интересны, потому что я хочу посмотреть именно на наших ребят. В целом, а не только на футболистов из «Локомотива».

    На данный момент в сборной играют те, кто достоин этого и кто сильнее. В составе команды есть и опытные игроки. Всe справедливо.

    Карпин видит всех, за всеми наблюдает. Игроки тоже должны понимать, что их не будут вызывать, потому что они молодые, а только если они будут показывать достойную игру в чемпионате России или за рубежом», – заявил Семин.

    • Тренерский штаб сборной России включил 42 футболиста в расширенный список.
    • Ожидается, что команда Валерия Карпина сыграет с соперниками из Азии.
    • Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2024 15:30
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