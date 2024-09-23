Семин оценил состав сборной России на октябрьские матчи

Юрий Семин высказался о расширенной заявке сборной России для участия в октябрьском сборе.

«Мне интересна сборная, потому что это национальная команда. Она есть и будет существовать. Игровая практика футболистам нужна.

Предстоящие матчи мне будут интересны, потому что я хочу посмотреть именно на наших ребят. В целом, а не только на футболистов из «Локомотива».

На данный момент в сборной играют те, кто достоин этого и кто сильнее. В составе команды есть и опытные игроки. Всe справедливо.

Карпин видит всех, за всеми наблюдает. Игроки тоже должны понимать, что их не будут вызывать, потому что они молодые, а только если они будут показывать достойную игру в чемпионате России или за рубежом», – заявил Семин.