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    Бубнов проанализировал матч «Спартак» – «Динамо»

    Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов подвели итоги матча 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (2:2).

    «Игра получилась интересной и полностью оправдала звание матча тура. Команды показали результативный футбол, играя на встречных курсах. Но всe равно были определенные нюансы.

    «Спартак» применил ту же тактику давления на соперников, что и против «Зенита». По своей сути она правильнее, в прессинге красно-белые сыграли здорово. Кроме пары реализованных моментов они практически ничего не дали сделать соперникам в нападении. Динамовцам помогло наличие индивидуально мастеровитых футболистов в атаке.

    Когда бело-голубые остались в меньшинстве на 75-й минуте, казалось, что им ничего не светит в этом матче. Они в равных составах не могли выйти из-под прессинга, а здесь пришлось играть вдесятером. Но «Спартак», на радость динамовских болельщиков, ничего не создал даже при численном превосходстве.

    Надо было добивать соперников, но не получилось, и в этом есть большая заслуга «Динамо». Во-первых, Марцел Личка угадал с заменами, а, во-вторых, и футболисты прибавили по ходу встречи. Многим молодым игрокам бело-голубых еще не хватает опыта, чтобы одинаково хорошо выглядеть на протяжении всех 90 минут.

    По игре «Динамо» должно было проиграть. У команды большие проблемы в обороне из-за того, что в распоряжении главного тренера собраны игроки с разным потенциалом.

    Не хватило клубу и хорошего опорного полузащитника. Фомин выглядит слабой заменой отсутствовавших футболистов. Он просто не создан, чтобы играть опорника. Даже Александр Кутицкий после выхода на замену выглядел на этой позиции лучше.

    Бителло и Карраскаль совершенно не могли выйти из-под прессинга. Отсюда и преимущество «Спартака» в центре поля. Они и в обороне были совершенно никакими. Эти игроки не выходили из-под прессинга, они выползали. Не в оптимальных кондициях после травмы и Нгамалe. Из-за этого на голодном пайке оказался и Тюкавин.

    Константин продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство, особенно во втором голе. Форвард на крохотном пятачке разобрался с двумя защитниками и сумел протолкнуть мяч в ворота. Тюкавин всегда этим отличался.

    Такими действиями он дал жесткий отпор своим хейтерам, которые критиковали игрока за отсутствие голов. У всех нападающих, даже самых великих, случаются безголевые серии, и это нормально», – написал Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    23.09.2024 07:47
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    Комментарии (10)
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    вячеслав-лисенков-yandex
    1727071740
    Один игрок обыграл всю команду. По технике Спартаку двойка!
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    САДЫЧОК
    1727072780
    Не самый техничный Тюкавин умудрился забить 2 гола! Вчера единственное, что Тюкавин изменил в себе -это начал принимать мяч лицом к воротам.
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    evgevg13
    1727077005
    Хорошо всё разобрал , по полочкам разложил
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    andr45
    1727078457
    «У команды большие проблемы в обороне»??? Бубнов явно все напутал( Это у «Спартака» большие проблемы в обороне!!! Об этом кричат все експерты: «защитники «Спартака» просто очень слабые»
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    Конопляных дел мастер
    1727087446
    Добавил бы Бубнов про левое пенальти и смехотворное удаление. Судья явно тащил поросей.
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