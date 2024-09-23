Бубнов проанализировал матч «Спартак» – «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов подвели итоги матча 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (2:2).

«Игра получилась интересной и полностью оправдала звание матча тура. Команды показали результативный футбол, играя на встречных курсах. Но всe равно были определенные нюансы.

«Спартак» применил ту же тактику давления на соперников, что и против «Зенита». По своей сути она правильнее, в прессинге красно-белые сыграли здорово. Кроме пары реализованных моментов они практически ничего не дали сделать соперникам в нападении. Динамовцам помогло наличие индивидуально мастеровитых футболистов в атаке.

Когда бело-голубые остались в меньшинстве на 75-й минуте, казалось, что им ничего не светит в этом матче. Они в равных составах не могли выйти из-под прессинга, а здесь пришлось играть вдесятером. Но «Спартак», на радость динамовских болельщиков, ничего не создал даже при численном превосходстве.

Надо было добивать соперников, но не получилось, и в этом есть большая заслуга «Динамо». Во-первых, Марцел Личка угадал с заменами, а, во-вторых, и футболисты прибавили по ходу встречи. Многим молодым игрокам бело-голубых еще не хватает опыта, чтобы одинаково хорошо выглядеть на протяжении всех 90 минут.

По игре «Динамо» должно было проиграть. У команды большие проблемы в обороне из-за того, что в распоряжении главного тренера собраны игроки с разным потенциалом.

Не хватило клубу и хорошего опорного полузащитника. Фомин выглядит слабой заменой отсутствовавших футболистов. Он просто не создан, чтобы играть опорника. Даже Александр Кутицкий после выхода на замену выглядел на этой позиции лучше.

Бителло и Карраскаль совершенно не могли выйти из-под прессинга. Отсюда и преимущество «Спартака» в центре поля. Они и в обороне были совершенно никакими. Эти игроки не выходили из-под прессинга, они выползали. Не в оптимальных кондициях после травмы и Нгамалe. Из-за этого на голодном пайке оказался и Тюкавин.

Константин продемонстрировал высокое индивидуальное мастерство, особенно во втором голе. Форвард на крохотном пятачке разобрался с двумя защитниками и сумел протолкнуть мяч в ворота. Тюкавин всегда этим отличался.

Такими действиями он дал жесткий отпор своим хейтерам, которые критиковали игрока за отсутствие голов. У всех нападающих, даже самых великих, случаются безголевые серии, и это нормально», – написал Бубнов.