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    • Карпин – о судьях РПЛ: «Они на черное говорят белое, а на белое — черное»

    Карпин – о судьях РПЛ: «Они на черное говорят белое, а на белое — черное»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил результат матча 9-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0)

    – Насколько счет 0:0 справедлив по такой игре?

    – Если судить по моментам, которые были у обеих команд, то, наверное, да – справедлив.

    – Что понравилось в игре «Ростова», а что нет?

    – Понравилось, как играли в обороне. Игра в атаке не понравилась, всe было слишком медленно и без продвижения вперед.

    – Появление Игнатова на поле после перерыва связано с недомоганием Вахании или была другая причина?

    – И то, и другое.

    – Мохебби впервые за долгое время появился на поле после травмы. Как оцените его игру?

    – Ну что за 15 минут можно оценить… Сыграл, и слава богу.

    – О чем общались с Карасевым после матча?

    – Понятно, что не про погоду разговаривали. То, что он разъяснял, то останется у меня. Какой толк от этого? Они всe время что‑то разъясняют, а суть не меняется. Они на черное говорят белое, а на белое – черное. Смысл про это говорить? И это делают все судьи. Зачем про это говорить?

    • «Ростов» идет 7-м в чемпионате России с 12 очками. У «Динамо» Мх 10 очков и 9-я позиция в РПЛ.
    • Ростовчане не проиграли на своем поле в седьмом из семи матчей в этом сезоне.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2024 20:15
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    Комментарии (5)
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    Semenycch
    1727026275
    Про не сон сон или сон про не сон! :)))
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    Garrincha58
    1727027069
    Забивать надо, а не на судью кричать, если не умеете в рамку попадать тут вам и судья не помощник
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    Ziklop
    1727028709
    как сказано так и судят.
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    Красногвардейчик
    1727029991
    Пудель скулит после каждого проигранного матча...но свои три очка никогда не пахнут
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