Карпин – о судьях РПЛ: «Они на черное говорят белое, а на белое — черное»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил результат матча 9-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0)

– Насколько счет 0:0 справедлив по такой игре?

– Если судить по моментам, которые были у обеих команд, то, наверное, да – справедлив.

– Что понравилось в игре «Ростова», а что нет?

– Понравилось, как играли в обороне. Игра в атаке не понравилась, всe было слишком медленно и без продвижения вперед.

– Появление Игнатова на поле после перерыва связано с недомоганием Вахании или была другая причина?

– И то, и другое.

– Мохебби впервые за долгое время появился на поле после травмы. Как оцените его игру?

– Ну что за 15 минут можно оценить… Сыграл, и слава богу.

– О чем общались с Карасевым после матча?

– Понятно, что не про погоду разговаривали. То, что он разъяснял, то останется у меня. Какой толк от этого? Они всe время что‑то разъясняют, а суть не меняется. Они на черное говорят белое, а на белое – черное. Смысл про это говорить? И это делают все судьи. Зачем про это говорить?