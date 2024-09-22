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    • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо»: 22 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо»: 22 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч 9 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Динамо». Игра состоится 22 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умаров, Зобнин, Барко, Медина, Бонгонда, Угальде.

    Главный тренер: Деян Станкович

    «Динамо»: Лунeв, Даса, Майсторович, Фернандес, Карраскаль, Битело, Лоренсо, Нгамалe, Маричаль, Тюкавин, Фомин.

    Главный тренер: Марцел Личка

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.09.2024 15:26
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    Комментарии (5)
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    oyabun
    1727008231
    Литвинов в предыдущем матче первенства отличился автоголом, в следующем матче на Кубок соперник забил тоже из под него. И он снова в защите. Станкович ничего не видит?
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    Конопляных дел мастер
    1727008842
    Тут игра в одну калитку, в хозяйскую.))))
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    ...уефан
    1727009196
    ...три позиции - точно спорные!... "Я так думаю"(с)...
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    Янвapь 69
    1727009564
    Хрякам сегодня дубинку по самое негорюй присунут
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