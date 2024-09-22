Стали известны стартовые составы на матч 9 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Динамо». Игра состоится 22 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умаров, Зобнин, Барко, Медина, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Динамо»: Лунeв, Даса, Майсторович, Фернандес, Карраскаль, Битело, Лоренсо, Нгамалe, Маричаль, Тюкавин, Фомин.

Главный тренер: Марцел Личка

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