Стали известны стартовые составы на матч 9 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Динамо». Игра состоится 22 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умаров, Зобнин, Барко, Медина, Бонгонда, Угальде.
Главный тренер: Деян Станкович
«Динамо»: Лунeв, Даса, Майсторович, Фернандес, Карраскаль, Битело, Лоренсо, Нгамалe, Маричаль, Тюкавин, Фомин.
Главный тренер: Марцел Личка
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