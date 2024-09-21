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    Тошич прокомментировал возможный трансфер Пьянича в ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о готовящемся трансфере Миралема Пьянича в московский клуб.

    «Пьянич всe ещe свободный агент. Это опытный игрок, который может помочь команде. Понятно, что в нынешней ситуации пригласить его будет тяжело. Но, возможно, Марко Николич сумеет его убедить.

    Подписание такого игрока всегда сложная история. Возможно, это вообще спекуляции. Мне сложно сказать», – сказал Тошич.

    • Босниец летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
    • В мае он закончил карьеру в сборной.
    • Рыночная стоимость 34-летнего Пьянича – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.09.2024 19:23
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    Комментарии (2)
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    AtticusFinch
    1726969937
    Зачем ему в ЦСКА переходить? его любой европейский середняк с руками оторвет)
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    Интерес
    1726984516
    Николич грустен и неубедителен.
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