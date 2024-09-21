Тошич прокомментировал возможный трансфер Пьянича в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о готовящемся трансфере Миралема Пьянича в московский клуб.

«Пьянич всe ещe свободный агент. Это опытный игрок, который может помочь команде. Понятно, что в нынешней ситуации пригласить его будет тяжело. Но, возможно, Марко Николич сумеет его убедить.

Подписание такого игрока всегда сложная история. Возможно, это вообще спекуляции. Мне сложно сказать», – сказал Тошич.