Тошич прокомментировал возможный трансфер Пьянича в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о готовящемся трансфере Миралема Пьянича в московский клуб.
«Пьянич всe ещe свободный агент. Это опытный игрок, который может помочь команде. Понятно, что в нынешней ситуации пригласить его будет тяжело. Но, возможно, Марко Николич сумеет его убедить.
Подписание такого игрока всегда сложная история. Возможно, это вообще спекуляции. Мне сложно сказать», – сказал Тошич.
- Босниец летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
- В мае он закончил карьеру в сборной.
- Рыночная стоимость 34-летнего Пьянича – 3 миллиона евро.