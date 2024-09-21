Стали известны стартовые составы на матч 9 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Факел». Игра состоится 21 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Зенит»: Латышонок, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Педро, Соболев, Кассьерра, Лусиано.
Главный тренер: Сергей Семак
«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Якимов , Щетинин, Брахими, Ивлев, Марков, Ильин.
Главный тренер: Дмитрий Пятибратов
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