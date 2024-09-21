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    • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Факел»: 21 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Факел»: 21 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч 9 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Факел». Игра состоится 21 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Латышонок, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Педро, Соболев, Кассьерра, Лусиано.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Якимов , Щетинин, Брахими, Ивлев, Марков, Ильин.

    Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 15:34
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    Комментарии (18)
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    Semenycch
    1726922234
    Сергей Богданович опять выставил троих высоких форвардов и Педро, а Клаудиньо в запасе. Кстати, Глушенков в заявке, может быть выйдет минут на 15.
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    Номэд
    1726922328
    Ну тут без вариантов. Разгром.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1726923306
    В ФК Газпроме в основе в поле два россиянина, один из них Дельфиньо из Москвы
    Ответить
    7:1
    1726923588
    чё за прикол играть в 3 центральных нападающих? клаудиньо уже на лавку из-за этого присел
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    Бригадный
    1726924040
    Кассьера - дрищь. Да, еще и трусоватый. Его не в центре нападения, а на фланге наигрывать надо.
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    sanches85
    1726925602
    латиноамерикосные бо.мжи, едте в латиноамериканскую лигу, аж млять противно состав читать... Россиян ващпе в сините не уважают, сссыкуны
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    Burtaze
    1726927989
    Спартаковский дельфинарий попортит зениту крови.. засланный казачок соболев лишит их фарта.. Ваню в Самару отправили.. Пивни..
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