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    «Бетис» не хочет возвращать Виллиана Жозе из «Спартака»

    Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо высказался о ситуации с Виллианом Жозе в «Спартаке».

    • Московский клуб подписал 32-летнего бразильца за 2 миллиона евро этим летом.
    • Форвард провел 6 матчей, но не отметился результативными действиями.
    • Сообщалось, что футболист приехал в «Спартак» в плохих физических кондициях.

    – Виллиан Жозе почти не играет в России, и болельщики «Спартака» хотят его вернуть обратно в «Бетис». Это возможно?

    – Нет, потому что мы не ищем игрока на позицию нападающего. Мы довольны всей нашей командой и рады за Виллиана. Его возвращение в «Бетис» невозможно.

    – В России есть мнение, что вы продали травмированного игрока. Это так?

    – Нет, это абсолютно не так. Честно, не слушаю подобные вещи. Мы отдали хорошего футболиста, а почему сейчас он в плохой форме – не знаю. Этот вопрос не ко мне.

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    Источник: Sport24

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    20.09.2024 17:24
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    Комментарии (22)
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    ...уефан
    1726843583
    ...очередной трансферный обсер для команды и хороший кеш для инициатора данной сделки...
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    WE ARE FOR PETER
    1726843690
    Взяли борова,а нужен был хряк ) переплатили,да нет,тут вот не переплатили а опрокинулись)
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    alefreddy
    1726843854
    погнались за дешевизной но с именем и вот результат.Может все таки принесет пользу
    Ответить
    VVM1964
    1726844628
    Видимо в дороге отожрался!))) "В пути собачка смогла подрости" )))
    Ответить
    Спартачище
    1726844749
    Значит придется откачать игруна и заставить работать. Пользу должен еще принести, сезон длинный
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    ivany4
    1726845031
    Похоже что в Sport24 "корреспонденты" домысливают новости, не зная языка, на котором им отвечают.)) Кто нибудь знает, когда болельщики «Спартака» обращались в «Бетис», что бы он забрал его обратно?? С каких пор у нас болельщики ведут трансферную компанию?? ) ) ) ) Скоро понадобится отдел по опровержению фейков, выпускаемых подконтрольными газпром медиа.))
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    Зеркальный
    1726846774
    Нашли лохов, так было с Тилем, Шюрлле, просто розовых доят все кому ни лень, клубишко такой, слишком никчёмный, чтобы честные дела иметь с ними
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    subbotaspartak
    1726847702
    Возвращать.. плохая примета...
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    Айболид
    1726852445
    ЖОЗЕль - великая легенда великого клупа . ))))
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    wlad wm--google
    1726897645
    Слили ****** дуракам и рады. Но скорее всего там просто обе стороны попилили бабло
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