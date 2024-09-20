«Бетис» не хочет возвращать Виллиана Жозе из «Спартака»

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо высказался о ситуации с Виллианом Жозе в «Спартаке».

Московский клуб подписал 32-летнего бразильца за 2 миллиона евро этим летом.

Форвард провел 6 матчей, но не отметился результативными действиями.

Сообщалось, что футболист приехал в «Спартак» в плохих физических кондициях.

– Виллиан Жозе почти не играет в России, и болельщики «Спартака» хотят его вернуть обратно в «Бетис». Это возможно?

– Нет, потому что мы не ищем игрока на позицию нападающего. Мы довольны всей нашей командой и рады за Виллиана. Его возвращение в «Бетис» невозможно.

– В России есть мнение, что вы продали травмированного игрока. Это так?

– Нет, это абсолютно не так. Честно, не слушаю подобные вещи. Мы отдали хорошего футболиста, а почему сейчас он в плохой форме – не знаю. Этот вопрос не ко мне.