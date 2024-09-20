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    • Алексей Миранчук объяснил российским игрокам, почему не надо ждать предложений европейских грандов

    Алексей Миранчук объяснил российским игрокам, почему не надо ждать предложений европейских грандов

    Нападающий «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук дал совет российским футболистам, желающим уехать в Европу.

    – В чем главном ты за эти четыре года в Италии изменился как футболист и человек? И если бы у тебя была возможность заново принять решение – уехал бы из РПЛ? И куда – в «Аталанту», «Милан», другие клубы, которые на тебя тогда претендовали?

    – Конечно, уехал бы! Неважно куда. Не поймите меня неправильно – не призываю сейчас всех наших игроков куда-то уезжать. Для молодых футболистов в России сейчас просто идеальное время, и я вижу, как они растут и развиваются.

    Если ты ставишь себе какую-то цель, если хочешь этого – поиграть в других чемпионатах, посмотреть на других людей, с какими-то звездами рядом потренироваться и на поле выходить, – то должен идти к этой цели. Если чувствуешь себя комфортно дома, что я тоже уважаю, – играй там, наслаждайся. Лично я снова уехал бы. Сто процентов!

    – Как оценишь переход брата в «Сьон»?

    – Очень рад за него. Он хотел попробовать себя, неважно в каком клубе, но в европейском чемпионате. Да, команда не на первых местах, но думаю, что все поправимо. Мой брат – это пример того, что, если человек хочет играть в Европе, то найдет себе какой-то вариант.

    Тут важно понимать вот какую вещь. Мы в России привыкли, что если играем в больших клубах нашей страны и хотим ехать выступать за границу, то считаем себя самыми лучшими и ждем предложений от каких-то грандов. А на самом деле таких игроков, как мы, за рубежом очень много. Конкуренция – высочайшая. Соответственно, если стремиться уезжать, то не надо ждать «Ювентусов», «Миланов», английских топов.

    – Про Антона недавно Владимир Кузьмичев, бывший директор академии «Локомотива», сказал, будто «Атланта» хотела приобрести и его, но ей якобы объяснили, что россиян напрямую из России сейчас привозить нельзя. Ты что-то об этом слышал?

    – Слышал, как и вы, что такие разговоры были, но конкретных деталей не знаю. Добавить мне тут нечего.

    – Можете, кстати, незаметно для всех поменяться. Ты в Швейцарии поиграешь, он – в Америке. И только единицы самых наблюдательных заметят подмену!

    – Нет, я-то в Европе уже поиграл! Хочу теперь посмотреть что-то другое. А он в ней не играл. Так что каждый из нас получил то, что хотел!

    • 28-летний Алексей Миранчук провел за «Атланту Юнайтед» 4 матча, забил 1 гол.
    • С 2020 года он выступал в Италии за «Аталанту», а также на правах аренды за «Торино».
    • Антон Миранчук летом перешел из «Локомотива» в «Сьон» на правах свободного агента.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2024 13:01
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    Комментарии (9)
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    acor94
    1726826876
    Ну вот пис тит как дышит. Антон 2 года в аренде в эстонии был, так что, можно сказать на своих ногах уже опробовал европейский футбол. А разница между Швейцарией и Эстонии не такая большая. В той же Греции или Турции чемпионаты на порядок приличнее.
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    Skull_Boy
    1726826879
    Хоть у кого-то мозги есть
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    Sergey-Martinov-yandex
    1726836179
    Может процентик небольшой с уехавший брать, на развитие детского футбола в стране, где ты стал тем, кем стал?
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    СПОРТ 21 века
    1726849946
    Помнится как Грассхоппер шумел в Европе. В своей стране он вообще является большим клубом. А как на счёт Базеля? Это вообще хороший середняк Европы. Пол состава этого клуба в своё время составляли костяк сборной Швейцарии. А что по поводу Цюриха, который играл в Лиге чемпионов? Так что не такой плохой чемпионат и культура боления там интересная, швейцарцы хорошо умеют зажигать
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