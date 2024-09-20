Алексей Миранчук объяснил российским игрокам, почему не надо ждать предложений европейских грандов

Нападающий «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук дал совет российским футболистам, желающим уехать в Европу.

– В чем главном ты за эти четыре года в Италии изменился как футболист и человек? И если бы у тебя была возможность заново принять решение – уехал бы из РПЛ? И куда – в «Аталанту», «Милан», другие клубы, которые на тебя тогда претендовали?

– Конечно, уехал бы! Неважно куда. Не поймите меня неправильно – не призываю сейчас всех наших игроков куда-то уезжать. Для молодых футболистов в России сейчас просто идеальное время, и я вижу, как они растут и развиваются.

Если ты ставишь себе какую-то цель, если хочешь этого – поиграть в других чемпионатах, посмотреть на других людей, с какими-то звездами рядом потренироваться и на поле выходить, – то должен идти к этой цели. Если чувствуешь себя комфортно дома, что я тоже уважаю, – играй там, наслаждайся. Лично я снова уехал бы. Сто процентов!

– Как оценишь переход брата в «Сьон»?

– Очень рад за него. Он хотел попробовать себя, неважно в каком клубе, но в европейском чемпионате. Да, команда не на первых местах, но думаю, что все поправимо. Мой брат – это пример того, что, если человек хочет играть в Европе, то найдет себе какой-то вариант.

Тут важно понимать вот какую вещь. Мы в России привыкли, что если играем в больших клубах нашей страны и хотим ехать выступать за границу, то считаем себя самыми лучшими и ждем предложений от каких-то грандов. А на самом деле таких игроков, как мы, за рубежом очень много. Конкуренция – высочайшая. Соответственно, если стремиться уезжать, то не надо ждать «Ювентусов», «Миланов», английских топов.

– Про Антона недавно Владимир Кузьмичев, бывший директор академии «Локомотива», сказал, будто «Атланта» хотела приобрести и его, но ей якобы объяснили, что россиян напрямую из России сейчас привозить нельзя. Ты что-то об этом слышал?

– Слышал, как и вы, что такие разговоры были, но конкретных деталей не знаю. Добавить мне тут нечего.

– Можете, кстати, незаметно для всех поменяться. Ты в Швейцарии поиграешь, он – в Америке. И только единицы самых наблюдательных заметят подмену!

– Нет, я-то в Европе уже поиграл! Хочу теперь посмотреть что-то другое. А он в ней не играл. Так что каждый из нас получил то, что хотел!