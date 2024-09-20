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    • Семин отреагировал на первый гол Миранчука в МЛС: «На время затмил Месси»

    Семин отреагировал на первый гол Миранчука в МЛС: «На время затмил Месси»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал первый гол полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в МЛС в игре с «Интер Майами» (2:2).

    Ранее на официальном сайте лиги появилась статья с заголовком «Миранчук затмил Месси со спасительным голом», посвященная матчу.

    «Алексей забил гол в своем коронном стиле – уход с фланга в середину поля и удар левой ногой с подрезкой в дальний угол. Если он будет чаще бить по воротам, то будет больше таких голов. Главное, что он очень сильно проявил себя в таком важном матче, при столь большом количестве болельщиков.

    Если он наберет свои кондиции, то будет одним из лучших игроков МЛС. То, что забил команде Месси, хорошо для рекламы Миранчука. А в целом каждый мяч хорош по-своему. Но он молодец.

    Алексея в составе команды хотел видеть ее тренер, Миранчук оправдывает все ожидания. Надо двигаться дальше, для этого у него есть все возможности. Этот гол действительно великолепен, его роль в этом важном мачте была очень большой. Наверное, если Алексей забил, а Месси нет, то можно сказать, что Миранчук на время затмил Месси», – сказал Семин.

    • Миранчук забил свой первый гол в МЛС 84-й минуте матча. Для него это была четвертая игра за «Атланту Юнайтед». Благодаря мячу россиянина его команда ушла от поражения.
    • Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 61-й минуте.

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    Источник: «РИА Новости»

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    20.09.2024 12:01
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