В «Динамо» Мх оценили вариант с Черышевым

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном подписании бывшего полузащитника сборной России Дениса Черышева.

– Денис Черышев является свободным агентом. «Динамо» может рассмотреть подписание этого игрока?

– Я знаю, что он хороший игрок. Но может ли его рассмотреть «Динамо», я не знаю. Я не видел этого игрока некоторое количество времени: два года, полтора года, может, три года. Его никто не рассматривал из наших специалистов, которые заняты отбором игроков.

Им тоже сейчас скажешь, нужен ли им Черышев. Они ответят, что не знают. Им нужно посмотреть на его состояние. В 2005 году мы брали игрока в «Крылья Советов». Он был одним из лучших бомбардиров испанского чемпионата, один год не играл. Взяли, а он даже в состав не проходил.

Здесь ситуация похожая. Можно ответить на этот вопрос, но надо специалистам посмотреть его последние игры.

– Вы довольны нынешним составом команды?

– Скажу вам так: любое руководство, даже «Барселоны», мадридского «Реала», «Баварии», всегда в межсезонье рассматривает разные варианты. Это значит, что все клубы хотят в чем-то стать сильнее. Тем более это касается нас. Конечно, мы хотим стать сильнее.

Если есть возможность, то мы должны постоянно усиливать состав, но это сделать непросто, потому что есть финансовые ограничения. Поэтому не всегда все складывается, как хочется.

– Артем Дзюба перешел в «Акрон». «Динамо» рассматривало вариант подписания форварда?

– Артем – знатная и большая личность для российского футбола. Конечно, мы знали, что он свободный агент. Мы знали, что у нас ведомость другая.