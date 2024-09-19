Семак оценил схему с тремя нападающими для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 9-го тура РПЛ с «Факелом» сказал, что схема в три нападающих является абсолютно рабочей для команды.

– Какой вы сейчас видите оптимальную схему с таким количеством игроков в линии нападения?

– Определяем оптимальную схему, исходя из игроков, находящихся в строю. С тремя нападающими схема абсолютно рабочая. Вернется Глушенков, сможем ее изменять и выбирать. Есть запас, чтобы строить игру против того или иного соперника, исходя из наших ресурсов.

– Какие сильные стороны вы выделите у «Факела»?

– Это тот соперник, который всегда может преподнести сюрпризы. Команда с характером, а цифры – это всего лишь цифры. «Факел» играет очень агрессивно, они добавили в этом плане. Есть характеристики, которые говорят об этом.

Качество игры не стоит связывать со статистикой. Легко не будет, как и в кубовом матче с «Факелом», несмотря на смену тренера. Тогда они могли забить, это было не так давно, помним это прекрасно. Тем более команда осталась той же.