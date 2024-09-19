Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Семак оценил схему с тремя нападающими для «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 9-го тура РПЛ с «Факелом» сказал, что схема в три нападающих является абсолютно рабочей для команды.

    – Какой вы сейчас видите оптимальную схему с таким количеством игроков в линии нападения?

    – Определяем оптимальную схему, исходя из игроков, находящихся в строю. С тремя нападающими схема абсолютно рабочая. Вернется Глушенков, сможем ее изменять и выбирать. Есть запас, чтобы строить игру против того или иного соперника, исходя из наших ресурсов.

    – Какие сильные стороны вы выделите у «Факела»?

    – Это тот соперник, который всегда может преподнести сюрпризы. Команда с характером, а цифры – это всего лишь цифры. «Факел» играет очень агрессивно, они добавили в этом плане. Есть характеристики, которые говорят об этом.

    Качество игры не стоит связывать со статистикой. Легко не будет, как и в кубовом матче с «Факелом», несмотря на смену тренера. Тогда они могли забить, это было не так давно, помним это прекрасно. Тем более команда осталась той же.

    Новости по теме
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 2
    Семак оценил игру «Краснодара» перед матчем с «Зенитом» 6
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 8
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2024 13:41
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Легенда Газпрома
    1726763143
    а я вот Сереже рекомендую в 4 напа играть схема называется - конфорка
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+