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    Гвардиола прокомментировал ничью с «Интером»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Интером» (0:0) обратил внимание на уровень соперника.

    «Интер» – замечательная команда, они отлично играют на контратаках и великолепно защищаются. Но в моей команде мне понравилось все, потому что я знаю, с кем мы играли – они стали чемпионами Италии не случайно.

    Мы сыграли лучше, чем в финале [Лиги чемпионов-2023] в Стамбуле, создали четыре-пять голевых моментов. На этом уровне, против таких команд, большего ожидать невозможно», – сказал Гвардиола.

    • Обе команды не смогли забить в официальном матче впервые в сезоне.
    • В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил «Интер» со счетом 1:0.

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    Источник: страница Даниэле Мари в соцсети X

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    19.09.2024 08:22
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    Garrincha58
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