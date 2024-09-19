Гвардиола прокомментировал ничью с «Интером»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Интером» (0:0) обратил внимание на уровень соперника.

«Интер» – замечательная команда, они отлично играют на контратаках и великолепно защищаются. Но в моей команде мне понравилось все, потому что я знаю, с кем мы играли – они стали чемпионами Италии не случайно.

Мы сыграли лучше, чем в финале [Лиги чемпионов-2023] в Стамбуле, создали четыре-пять голевых моментов. На этом уровне, против таких команд, большего ожидать невозможно», – сказал Гвардиола.