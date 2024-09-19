Полузащитник «Интера» считает, что команда может играть на одном уровне с «Сити»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла после гостевого матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) высказался о состоянии своей команды.

«Эта команда выиграла скудетто в прошлом сезоне, но недостаточно показала себя в Лиге чемпионов, поэтому в этом году мы хотим добиться большего в Европе. Мы растем, набираемся опыта по ходу дела, и это помогает. Мы дошли до финала два года назад, наша цель – сделать это снова, а в футболе возможно все.

Сегодня против очень сильной команды мы показали, что можем играть на одном с ней уровне. В конце концов, именно мелкие эпизоды решают исход матчей.

Мне понравился наш настрой, потому что после не очень удачного матча с «Монцей» мы могли приехать сюда неуверенными, но вместо этого выложились на 200 процентов, и это та ментальность, которая нам нужна, чтобы пройти весь путь», – сказал Барелла.