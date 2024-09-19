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    • Полузащитник «Интера» считает, что команда может играть на одном уровне с «Сити»

    Полузащитник «Интера» считает, что команда может играть на одном уровне с «Сити»

    Полузащитник «Интера» Николо Барелла после гостевого матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) высказался о состоянии своей команды.

    «Эта команда выиграла скудетто в прошлом сезоне, но недостаточно показала себя в Лиге чемпионов, поэтому в этом году мы хотим добиться большего в Европе. Мы растем, набираемся опыта по ходу дела, и это помогает. Мы дошли до финала два года назад, наша цель – сделать это снова, а в футболе возможно все.

    Сегодня против очень сильной команды мы показали, что можем играть на одном с ней уровне. В конце концов, именно мелкие эпизоды решают исход матчей.

    Мне понравился наш настрой, потому что после не очень удачного матча с «Монцей» мы могли приехать сюда неуверенными, но вместо этого выложились на 200 процентов, и это та ментальность, которая нам нужна, чтобы пройти весь путь», – сказал Барелла.

    • «Интер» играл в финале Лиги чемпионов-2022/23, а в прошлом сезоне вылетел в 1/8 финала от «Атлетико».
    • В этом сезоне миланцы завершили вничью все три гостевых матча – в прошлый раз с «Монцей» (1:1) в Серии A.

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    Источник: Football Italia

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    19.09.2024 10:50
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