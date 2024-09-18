Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Соболев отреагировал на оскорбления фанатов «Зенита» в своей адрес

    Соболев отреагировал на оскорбления фанатов «Зенита» в своей адрес

    Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о действиях болельщиков петербургской команды в матче с «Рубином» (2:0).

    – Вы сказали, что только про футбол, но я так сформулирую: влияет на футбол, на вашу игру то, что сегодня с трибун в ваш адрес доносилось?

    – Трибуны сегодня великолепно поддерживали команду. Им можно сказать только спасибо.

    • Соболев сделал ассист в 1-м тайме, а в перерыве его заменили.
    • Фанаты «Зенита» сначала освистали нападающего при объявлении состава, затем скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а еще подбрасывали надувного дельфина во время игры.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 1
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева болельщиками 13
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2024 06:30
    Рекомендуем
    Комментарии (52)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    shahor
    1726632432
    Бабло побеждает зло-вот основной лозунг главного дельфина всея Руси.
    Ответить
    ЮНик
    1726632851
    Предателей презирают все. Даже лица без определенного места жительства, бухающие бояру, сидя на поребриках Лиговки. Главные болельщики газпромовских
    Ответить
    Kollljan
    1726633357
    Если работяга увольняется с одного завода и устраивается на другой завод, где зарплата в два раза больше, то он предатель? Или как? Я думаю, что нет. А почему футболист, который, также является наемным работником, если переходит в другой клуб с лучшими условиями, по мнению некоторых болельщиков, становится "предателем"? Где логика?
    Ответить
    The only one
    1726635030
    Ради денег готов терпеть любые унижения. Беспринципный тип...
    Ответить
    R_a_i_n
    1726640290
    Короче ему нравится когда его поливают. Мазохист,кули.
    Ответить
    vvv123
    1726640468
    Болельщики просто констатировали факт!
    Ответить
    Бригадный
    1726641470
    Тут проблема очень простая. Город, который некогда был образцом культуры, ныне переполнен ублюдками и дегенератами. А где ублюдки могут гадить безнаказанно? Правильно, только на футбольных матчах. Футбол им неинтересен. Интерес у них - исключительно чтобы гадить. Как с этим бороться? Штрафы. Причем, штрафы очень серьезные. Современные средства видеофиксации позволяют вычленять ублюдков из толпы. Вычленят и наказывай жестко.
    Ответить
    Владимир-Филиппов-vkontak
    1726645165
    На дегенератов не обижаются. Пусть орут, что вздумается. Это не болельщики.
    Ответить
    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1726663598
    Думает под лижет фанатам и будет любимчиком?.
    Ответить
    Вежливый такой
    1726729854
    Не стоит реагировать на тупых подростков. Им футбол не нужен, им бы поорать бестолку что.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+