Соболев отреагировал на оскорбления фанатов «Зенита» в своей адрес

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о действиях болельщиков петербургской команды в матче с «Рубином» (2:0).

– Вы сказали, что только про футбол, но я так сформулирую: влияет на футбол, на вашу игру то, что сегодня с трибун в ваш адрес доносилось?

– Трибуны сегодня великолепно поддерживали команду. Им можно сказать только спасибо.

Соболев сделал ассист в 1-м тайме, а в перерыве его заменили.

Фанаты «Зенита» сначала освистали нападающего при объявлении состава, затем скандировали оскорбительную кричалку в его адрес, а еще подбрасывали надувного дельфина во время игры.

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