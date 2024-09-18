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    • Обзор матча «Милан» – «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты (видео)

    Обзор матча «Милан» – «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты (видео)

    «Ливерпуль» одержал победу в гостевом матче против «Милана» в рамках 1 тура Лиги чемпионов, итоговый счет 1:3.

    Кристиан Пулишич уже на 3-й минуте матча открыл счет.

    Майк Меньян выбил мяч вперед, Мората отошел в глубину и отыграл на Пулишича, который рванул вперед, пользуясь отсутствием Цимикаса на позиции. Вошел американец в штрафную и пробил неотразимо мимо Алиссона.

    Смотреть гол Пулишича.

    На 23-й минуте матча Ибраима Конате сравнял счет.

    Со «стандарта» отыгрались игроки «Ливерпуля». Трент со штрафного набросил мяч аккуратно в центр вратарской, где взмыл Конате, перепрыгивая как Томори, так и вышедшего опрометчиво из ворот Меньяна. Далее уже мячу деваться было некуда, кроме как в сетку ворот.

    Смотреть гол Конате.

    Вирджил ван Дейк на 42-й минуте матча вывел «Ливерпуль» вперед.

    Безобразно работал позиционно в своей же штрафной «Милан». Цимикас подал во вратарскую, там сразу три игрока «россонери» были рядом с ван Дейком, но не договорились кто должен держать капитана «красных». В итоге, голландец с полуметра просто скинул мяч головой в сетку.

    Смотреть гол Вирджил ван Дейка

    Доминик Собослаи забил третий мяч своей команды на 67-й минуте матча.

    Собослаи и Гакпо сыграли двоечку. Венгр отдал в центре поля влево и сам побежал в штрафную под прострел Коди, который легко продавил Павловича и отдал ответную на Доминика. Лодыжкой немного коряво, но все же внес мяч в сетку Доминик.

    Смотреть гол Собослаи.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.09.2024 00:01
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