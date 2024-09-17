Стали известны стартовые составы на матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов в котором сыграют «Милан» и «Ливерпуль». Игра состоится 17 сентября, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Эрнандес, Томори, Павлович, Лофтус-Чик, Леау, Пулишич, Райндерс, Фофана, Мората.

Главный тренер: Паулу Фонсека

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Конате, Цимикас, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Салах, Гакпо, Гравенберх, Жота.

Главный тренер: Арне Слот

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