Филимонов – о российском футболе: «Удручающее зрелище, на которое не хочется тратить время»

Бывшему вратарю сборной России Александру Филимонову не нравится уровень современного отечественного футбола.

«Наверное, я какая-то белая ворона. Сейчас все что-то смотрят, обсуждают. А у меня и времени нет, и неинтересно. Уровень футбола упал. Бывает, что случайно в компании посмотришь матч. В этом году ездил от РФС в Грозный на Кубок России. Мы приехали за несколько дней, и пришлось смотреть матчи два-три дня подряд. Честно, это настолько удручающее зрелище, настолько неинтересно…

Смотришь еврокубки – совершенно другой футбол. Мне дали задание посмотреть два матча Евро на групповом этапе. Так там всe отличается: скорости, владение мячом, культура паса, понимание футбола, интеллект. А недавно посмотрел «Динамо» – «Крылья Советов» – eлки-палки, так всe медленно, бестолково. Поэтому и нет желания. Иногда думаю, что пропускаю что-то, потому что все обсуждают. Но я воспитан на другом футболе, не хочется на такое тратить время, – сказал Филимонов.