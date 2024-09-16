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    • Филимонов – о российском футболе: «Удручающее зрелище, на которое не хочется тратить время»

    Филимонов – о российском футболе: «Удручающее зрелище, на которое не хочется тратить время»

    Бывшему вратарю сборной России Александру Филимонову не нравится уровень современного отечественного футбола.

    «Наверное, я какая-то белая ворона. Сейчас все что-то смотрят, обсуждают. А у меня и времени нет, и неинтересно. Уровень футбола упал. Бывает, что случайно в компании посмотришь матч. В этом году ездил от РФС в Грозный на Кубок России. Мы приехали за несколько дней, и пришлось смотреть матчи два-три дня подряд. Честно, это настолько удручающее зрелище, настолько неинтересно…

    Смотришь еврокубки – совершенно другой футбол. Мне дали задание посмотреть два матча Евро на групповом этапе. Так там всe отличается: скорости, владение мячом, культура паса, понимание футбола, интеллект. А недавно посмотрел «Динамо»«Крылья Советов» – eлки-палки, так всe медленно, бестолково. Поэтому и нет желания. Иногда думаю, что пропускаю что-то, потому что все обсуждают. Но я воспитан на другом футболе, не хочется на такое тратить время, – сказал Филимонов.

    • 50-летний Филимонов больше всего матчей в карьере провел за «Спартак».
    • С командой он взял 6 чемпионств.
    • За сборную России у Филимонова 16 матчей и 12 пропущенных мячей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.09.2024 15:58
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    Комментарии (32)
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    FRZZ
    1726491627
    Увы, выше головы не прыгнешь.
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    vladik12
    1726491662
    Саша, тебе после твоего знаменитого обсера следовало бы прикрыть рот и открывать его только для извинений. Не тебе рассуждать об уровне, епт. Звезда, мастер вратарского ремесла, ска... Тьфу!
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    evgevg13
    1726491995
    Имеем, что имеем. Но вот что интересно. Никто на так хваленном Филей западе не будет обсирать свой чемпионат. Какой бы он не был отстойный. А у нас некоторые бывшие поквактвают...
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    vladik12
    1726492284
    Уровень его не устраивает, видите ли... То-то у тебя уровень был, Саша, да? Кабзда какой высокий! В 1999 все обоссались просто от мастерства.
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    Ziklop
    1726492732
    помним мы твой косячный уровень!!! как ты так смог обделаться????
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    Alejandrrro
    1726495911
    Мотивации в чемпионате нет. Ну выиграли чемпионат, а дальше что? Раньше это давало выход в ЛЧ, шанс проверить себя против сильнейших клубов мира, да и хорошо пополнить бюджет клуба, купить сильных игроков. А сейчас к чему стремятся клубы? Мне тоже смотреть совсем неинтересно, а тем более с новым форматом Кубка России, когда команды могут играть друг с другом и по 5 раз за год.
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    Vratarь
    1726497889
    То-то в его времена уровень был, да? Сравнил Евро с "Динамо". Когда это наши бегали последний раз быстро? В нулевых и закончили все окончательно.
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    Интерес
    1726498149
    Вот и не смотри.Собирай грибы,пей водку с удочкой и комментируй своё славное прошлое. Особенно гол с нулевого угла.
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    Зеркальный
    1726499193
    Естественно, один позор...
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    Цугундeр
    1726499542
    Это ты Шевченко втирай ,гопота лысая..)) ЗЫ. Если что - меня взломали .))
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