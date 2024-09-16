Семин заявил, что «Спартак» Станковича напоминает команду Романцева

Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин оценил уровень нынешней команды.

«Пока мы можем сказать, что команда только напоминает «Спартак» Олега Романцева. Сегодняшнее место, которое занимает «Спартак», наверное, даeт повод, чтобы вспомнить матчи и победные серии Романцева отдалeнно.

Но «Спартак» очень азартен и хорошо готов физически. Команда очень мотивирована, в ней произошли большие изменения. На мой взгляд, в лучшую сторону», – сказал Семин.