Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Семин заявил, что «Спартак» Станковича напоминает команду Романцева

    Семин заявил, что «Спартак» Станковича напоминает команду Романцева

    Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин оценил уровень нынешней команды.

    «Пока мы можем сказать, что команда только напоминает «Спартак» Олега Романцева. Сегодняшнее место, которое занимает «Спартак», наверное, даeт повод, чтобы вспомнить матчи и победные серии Романцева отдалeнно.

    Но «Спартак» очень азартен и хорошо готов физически. Команда очень мотивирована, в ней произошли большие изменения. На мой взгляд, в лучшую сторону», – сказал Семин.

    Новости по теме
    Галактионов превзошел Семина в «Локомотиве» 10
    Семин оценил состав сборной России на октябрьские матчи
    Семин отреагировал на первый гол Миранчука в МЛС: «На время затмил Месси»
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2024 15:04
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    neim
    1726503716
    Бредит ))).
    Ответить
    timon2401
    1726508968
    видимо "экспертам" видно то что не видно обычному обывателю))
    Ответить
    slavа0508
    1726509324
    Ну да ...только команда Романцева побеждала и брала титулу . а так один в один . однако .
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+