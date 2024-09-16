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    • Филимонов: «В мое время Промес был бы в «Спартаке» запасным, а Соболев вообще не играл бы»

    Филимонов: «В мое время Промес был бы в «Спартаке» запасным, а Соболев вообще не играл бы»

    Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о нападающем Александре Соболеве, перешедшем из «Зенита» в «Спартак».

    – С какими чувствами следили за сагой с Соболевым?

    – Слава богу, не следил. Я слышал разговоры между знакомыми, но не вникал.

    – Можете представить, чтобы в вашем «Спартаке» футболист сказал, что его мысли связаны с «Зенитом»?

    – Нет, конечно. Его бы уже не было в «Спартаке», даже если его мысли связаны с «Реалом» или «Барселоной». Если ты в «Спартаке», то всe должен отдавать команде. Отстранили и отстранили.

    Я как-то сказал, что Промес выходил бы только на замену в «Спартаке» моего времени. При всeм уважении, ни Соболев, ни другие футболисты не играли бы. Может быть, кто-то и заиграл бы, но не при нынешнем уровне. Соболев – обычный футболист.

    – Какую реакцию стоит ждать от болельщиков «Спартака», когда Соболев приедет в Тушино с «Зенитом»?

    – Я не знаю, наверное, это лучше у них уточнить. Для меня ничего необычного тут нет. Сколько таких было и сколько ещe будет. Соболев не Месси, Зидан или Холанд.

    Много лет назад у кого-то из «Спартака» спросили, кого он знает из команды соперника. Ответ был: «Я знаю только Черенкова, Марадону и Гаврилова». Вот уровень понимания, к чему надо стремиться.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
    • В составе «Спартака» форвард провел 140 матчей, забил 58 голов, отдал 32 передачи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.09.2024 14:04
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    Комментарии (7)
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    R_a_i_n
    1726489441
    Филя конечно лукавит по Промесу.
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    VPERDIV SPARTAK
    1726489644
    Секта! О чем говорить
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    vvv123
    1726492884
    Дык Соболь и не играл, а отстаивался.
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    Бригадный
    1726494622
    Батрак из Локо лучше любого из игрочишек времен Филимонова. А сам Филимонов дешевкой был, таковым и остался.
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    DMитрий
    1726497822
    В своё время ты отлично насрал в сборной, после чего оно кончилось бесповоротно.
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    Filllllll
    1726498699
    Да, он, к сожалению, прав. В его время Спартак играл на равных с грандами, выходил с первого места в ЛЧ. Сейчас играем на равных с Динамо Махачкала ( при всём уважении к игре этой команды)
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    k611
    1726506106
    Субъективное мнение. Безусловно тогда Спартак смотрелся здорово, подбор игроков был хороший. Но потом команда как то рассыпалась, полнейший провал в ЛЧ с антирекордом по забитым и пропущенным мячам.
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