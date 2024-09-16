Филимонов: «В мое время Промес был бы в «Спартаке» запасным, а Соболев вообще не играл бы»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о нападающем Александре Соболеве, перешедшем из «Зенита» в «Спартак».

– С какими чувствами следили за сагой с Соболевым?

– Слава богу, не следил. Я слышал разговоры между знакомыми, но не вникал.

– Можете представить, чтобы в вашем «Спартаке» футболист сказал, что его мысли связаны с «Зенитом»?

– Нет, конечно. Его бы уже не было в «Спартаке», даже если его мысли связаны с «Реалом» или «Барселоной». Если ты в «Спартаке», то всe должен отдавать команде. Отстранили и отстранили.

Я как-то сказал, что Промес выходил бы только на замену в «Спартаке» моего времени. При всeм уважении, ни Соболев, ни другие футболисты не играли бы. Может быть, кто-то и заиграл бы, но не при нынешнем уровне. Соболев – обычный футболист.

– Какую реакцию стоит ждать от болельщиков «Спартака», когда Соболев приедет в Тушино с «Зенитом»?

– Я не знаю, наверное, это лучше у них уточнить. Для меня ничего необычного тут нет. Сколько таких было и сколько ещe будет. Соболев не Месси, Зидан или Холанд.

Много лет назад у кого-то из «Спартака» спросили, кого он знает из команды соперника. Ответ был: «Я знаю только Черенкова, Марадону и Гаврилова». Вот уровень понимания, к чему надо стремиться.