Стали известны стартовые составы на матч 8 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» Мх и «Спартак». Игра состоится 15 сентября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо» Мх: Волк, Шумахов, Табидзе, Гаджиев, Хоссейннежад, Мрезигу, Глушков, Пальцев, Сандрачук, Сундуков, Агаларов.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Барко, Медина, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

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