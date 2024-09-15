Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Мх – «Спартак»: 15 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Мх – «Спартак»: 15 сентября

    Стали известны стартовые составы на матч 8 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» Мх и «Спартак». Игра состоится 15 сентября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Динамо» Мх: Волк, Шумахов, Табидзе, Гаджиев, Хоссейннежад, Мрезигу, Глушков, Пальцев, Сандрачук, Сундуков, Агаларов.

    Главный тренер: Хасанби Биджиев

    «Спартак»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Барко, Медина, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

    Главный тренер: Деян Станкович

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    Червиченко: «Спартак» потратил столько денег на трансферы, а не может обыграть Махачкалу» 28
    Хлусевич одним словом описал автогол «Спартака» в матче с «Динамо Мх» 6
    Станкович похвалил «Динамо Мх» после матча со «Спартаком» 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2024 17:56
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    oyabun
    1726413454
    Что то я не понял - Маркиньос, Бонгонда, Медина - игроки флангов. А в центре у нас только Барко и Умяров будут?
    Ответить
    ...уефан
    1726414353
    ...ну, наверное, это экзамен для Станковича. Теперь он знает, в какую игру будет играть соперник, посмотрим какие выводы сделаны по предыдущей игре...
    Ответить
    Спартачище
    1726414538
    Удачи парням во взламывании очередного автобуса
    Ответить
    R_a_i_n
    1726414822
    У Умярова куча обрезов, потерь, катаний по перек поля будет...
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1726416503
    СПАРТАК-БАРДАК РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА......гнилой колектив
    Ответить
    alefreddy
    1726418488
    Литвинов просто отстой
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+