Хлусевич одним словом описал автогол «Спартака» в матче с «Динамо Мх»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался после матча 8-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:1).

У москвичей в свои ворота забил Руслан Литвинов.

– Что можешь сказать по игре? После первых 20 минут что случилось?

– Мы не сели низко, просто в моменте так случилось, продолжали играть. Нелепый автогол. Первый тайм был весь из моментов. Наверное, мы были ближе к победе. Разберем игру. Поле было тяжеловатое и мягкое, но спокойно можно было играть.

– Второй раз с Махачкалой неудовлетворительный результат. С чем это связано?

– Раз не выиграли, есть сложности. Надо разбираться.