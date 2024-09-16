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    • Хлусевич одним словом описал автогол «Спартака» в матче с «Динамо Мх»

    Хлусевич одним словом описал автогол «Спартака» в матче с «Динамо Мх»

    Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался после матча 8-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:1).

    – Что можешь сказать по игре? После первых 20 минут что случилось?

    – Мы не сели низко, просто в моменте так случилось, продолжали играть. Нелепый автогол. Первый тайм был весь из моментов. Наверное, мы были ближе к победе. Разберем игру. Поле было тяжеловатое и мягкое, но спокойно можно было играть.

    – Второй раз с Махачкалой неудовлетворительный результат. С чем это связано?

    – Раз не выиграли, есть сложности. Надо разбираться.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2024 16:20
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    Комментарии (6)
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    VVM1964
    1726495565
    Нелепый гол - это когда рикошет или что-то подобное, а когда игрок находясь напротив ворот тянет изо всех сил свой костыль - это головотяпство и тугодумство, потому как должен был представить - куда он переправит мяч, который прекрасно отражал бы вратарь !!! (((
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    riaboy50
    1726496071
    От Маслова избавились, теперь Литвинов будет самострелом
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    Alex860
    1726498420
    А я хочу поблагодарить Литвинова. Хоть в этот раз Спартак не подвел и позволил зайти экспрессу))))
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    Константин-Шапкин-google
    1726500685
    Да, привозит он стабильно. Зиньковский вообще ни о чём. Не понимает что делать с мячом
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    полиграф-шариков-yandex
    1726551165
    свинорылые вперёд
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