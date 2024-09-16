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    • Червиченко: «Спартак» потратил столько денег на трансферы, а не может обыграть Махачкалу»

    Червиченко: «Спартак» потратил столько денег на трансферы, а не может обыграть Махачкалу»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью команды с «Динамо Мх» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

    «Деньги на ветер! «Спартак» потратил столько денег на трансферы этим летом, а не может обыграть Махачкалу, у которой весь состав стоит как один игрок красно-белых. Это немного удивительно. У «Спартака» даже не было серьeзных моментов. Да, давили на ворота, но нельзя сказать, что «Динамо» еле унесло ноги. В конце матча могли поймать «Спартак» на контратаках.

    Игроков много у «Спартака», но в рабочий механизм они не собраны. Всe как обычно. На этом фоне очень весело смотрятся празднования в честь Станковича. Боюсь, что в конце сезона лучезарные краски могут поменяться на серые», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» летом потратил на новичков более 27 миллионов евро.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • «Динамо Мх» занимает 9-ю строчку.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.09.2024 19:21
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    Комментарии (28)
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    k611
    1726505336
    Один негатив из него лезет. Вообще его не спрашивайте.
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    raritet
    1726509714
    Ну а Динамо, что? Мальчики для битья. На поле играют не деньги, потраченные на трансферы, а реальные пацаны.
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    val69
    1726509946
    Зенит не смог обыграть химки.. И чë?... Или, про блохастых тебе пе*деть запрещено...
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    С-Петр-google
    1726511669
    червяк соси
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    JIEGEHDA
    1726518904
    Дагестанские Москвичи жи есть . Пришли в кубке обыграли. Уехали . Там встретили ничью урвали )) это ещё повезло что Спартак с очком уехал. Могли ведь и его порвать
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    Oldtrafford83
    1726548345
    Зенит потратил кучу денег и не смог обыграть Химки, логика старого кабана как всегда на высоте!!!
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    Айболид
    1726576897
    Тушинские стрингоносцы 27 мульёнов потратили , а выхлопа - ноль .))))))))))))))
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    Хулиганин
    1726594934
    Жирный должен куда то яд свой сблевывать. А то язык случайно прикусит и кирдык.
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