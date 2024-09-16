Червиченко: «Спартак» потратил столько денег на трансферы, а не может обыграть Махачкалу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью команды с «Динамо Мх» (1:1) в 8-м туре РПЛ.

«Деньги на ветер! «Спартак» потратил столько денег на трансферы этим летом, а не может обыграть Махачкалу, у которой весь состав стоит как один игрок красно-белых. Это немного удивительно. У «Спартака» даже не было серьeзных моментов. Да, давили на ворота, но нельзя сказать, что «Динамо» еле унесло ноги. В конце матча могли поймать «Спартак» на контратаках.

Игроков много у «Спартака», но в рабочий механизм они не собраны. Всe как обычно. На этом фоне очень весело смотрятся празднования в честь Станковича. Боюсь, что в конце сезона лучезарные краски могут поменяться на серые», – сказал Червиченко.