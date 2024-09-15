Стали известны стартовые составы на матч 8 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Химки». Игра состоится 15 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Витор, Савичев, Пестряков, Джурасович, Лончар, Кузьмин, Бакаев, Тимошенко, Данилин.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Химки»: Луна, Бакаев, Фаринья, Филин, Вера, Капленко, Фернандес, Хосонов, Заболотный, Обухов, Магомедов.

Главный тренер: Франк Артига

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