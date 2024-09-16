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    • Аршавин объяснил, почему Дзюба отдал пас Хубулову в голевом эпизоде

    Аршавин объяснил, почему Дзюба отдал пас Хубулову в голевом эпизоде

    Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

    «Он делал то, что мог. Оказался в нужном месте. В отличие от других нападающих не принял его на три метра. Продемонстрировал высокий класс.

    Если бы был лет на пять помоложе, то сам постарался реализовать этот момент, но понял, что может закопаться и отдал партнеру, который спокойно забил», – сказал Аршавин.

    • Дзюба вышел на замену во втором тайме и в дебютной игре за «Акрон» отметился голевой передачей на Владимира Хубулова на 90+2-й минуте.
    • 36-летний форвард в четверг подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2024 10:24
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    Комментарии (4)
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    Garrincha58
    1726472732
    Подумаешь отдал пас теперь будут мусолить все кому не лень. Зачем он был нужен Акрону
    Ответить
    evgevg13
    1726478493
    Почему отдал? Патаму што...
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