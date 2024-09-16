Аршавин объяснил, почему Дзюба отдал пас Хубулову в голевом эпизоде

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

«Он делал то, что мог. Оказался в нужном месте. В отличие от других нападающих не принял его на три метра. Продемонстрировал высокий класс.

Если бы был лет на пять помоложе, то сам постарался реализовать этот момент, но понял, что может закопаться и отдал партнеру, который спокойно забил», – сказал Аршавин.