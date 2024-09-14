Гонду назвал любимого аргентинского футболиста

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду на ютуб-канале клуба выделил любимого аргентинского игрока.

– Кто для тебя из аргентинских футболистов номер один?

– Месси.

– За всю историю?

– Могу двух назвать: [Диего] Марадона и [Лионель] Месси. Но если нужно выбрать одного, то по возрасту мне ближе Месси. Но так двоих.

– Что говорят другие аргентинцы по поводу сравнений Месси и Марадоны?

– Это сравнение существовало всегда. Сейчас оно уже немного поутихло, потому что мы стараемся рассматривать их по отдельности, они играли в разные времена. Каждый из них стал символом эпохи. Те, кто больше видел игр Марадоны, выбирают его. Те, кто вырос на играх Месси, как я, предпочитают Лионеля. Мне кажется, это сравнение в самой Аргентине постепенно сходит на нет.

У Месси 8 «Золотых мячей».

Гонду перешел в «Зенит» летом из «Архентинос Хуниорс».

Лусиано забивает в каждом матче за «Зенит».

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