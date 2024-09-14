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    Гонду назвал любимого аргентинского футболиста

    Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду на ютуб-канале клуба выделил любимого аргентинского игрока.

    – Кто для тебя из аргентинских футболистов номер один?

    – Месси.

    – За всю историю?

    – Могу двух назвать: [Диего] Марадона и [Лионель] Месси. Но если нужно выбрать одного, то по возрасту мне ближе Месси. Но так двоих.

    – Что говорят другие аргентинцы по поводу сравнений Месси и Марадоны?

    – Это сравнение существовало всегда. Сейчас оно уже немного поутихло, потому что мы стараемся рассматривать их по отдельности, они играли в разные времена. Каждый из них стал символом эпохи. Те, кто больше видел игр Марадоны, выбирают его. Те, кто вырос на играх Месси, как я, предпочитают Лионеля. Мне кажется, это сравнение в самой Аргентине постепенно сходит на нет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.09.2024 23:21
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    Комментарии (3)
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    прабабушка краба
    1726346822
    Всё адекватно
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    7:1
    1726360883
    вы бы хоть проверяли, что сами постили до этого https://bombardir.ru/news/745038
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