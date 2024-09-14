Гонду назвал любимого аргентинского футболиста

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду на ютуб-канале клуба выделил любимого аргентинского игрока.
– Кто для тебя из аргентинских футболистов номер один?
– Месси.
– За всю историю?
– Могу двух назвать: [Диего] Марадона и [Лионель] Месси. Но если нужно выбрать одного, то по возрасту мне ближе Месси. Но так двоих.
– Что говорят другие аргентинцы по поводу сравнений Месси и Марадоны?
– Это сравнение существовало всегда. Сейчас оно уже немного поутихло, потому что мы стараемся рассматривать их по отдельности, они играли в разные времена. Каждый из них стал символом эпохи. Те, кто больше видел игр Марадоны, выбирают его. Те, кто вырос на играх Месси, как я, предпочитают Лионеля. Мне кажется, это сравнение в самой Аргентине постепенно сходит на нет.
- У Месси 8 «Золотых мячей».
- Гонду перешел в «Зенит» летом из «Архентинос Хуниорс».
- Лусиано забивает в каждом матче за «Зенит».
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