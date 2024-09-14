Матч 8 тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Химками» состоится 15 сентября 2024 года в 16:30 по московскому времени.

Команда занимает 14 место в таблице с 5 очками. У «Акрона» 1 победа, 2 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 7:13. В последних трех матчах:

«Химки»

«Химки» занимают 12 место с 6 очками. В их активе 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения. Разница голов – 9:13. В последних трех матчах команда набрала 3 очка:

Прогноз на матч «Акрон» – «Химки»

Последние очные встречи:

12.11.2023, «Химки» – «Акрон» 2:2;

02.10.2023, «Акрон» – «Химки» 0:2.

Обе команды не показывают уверенной игры в текущем сезоне, но «Химки» в последние недели набрали очки, победив в недавней встрече. Учитывая статистику прошлых встреч и текущую форму команд, ожидается упорная игра, но «Химки» выглядят чуть предпочтительнее. Прогноз – ничья или победа «Химок» (1.60).