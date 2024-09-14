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    • «Акрон» – «Химки»: прогноз на матч 8 тура российской Премьер-лиги, 15 сентября

    «Акрон» – «Химки»: прогноз на матч 8 тура российской Премьер-лиги, 15 сентября

    Матч 8 тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Химками» состоится 15 сентября 2024 года в 16:30 по московскому времени.

    «Акрон»

    Команда занимает 14 место в таблице с 5 очками. У «Акрона» 1 победа, 2 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 7:13. В последних трех матчах:

    • 31.08.2024, «Ахмат» – «Акрон» 0:0;

    • 27.08.2024, «Акрон» – «Зенит» 1:1 (по пенальти);

    • 24.08.2024, «ЦСКА Москва» – «Акрон» 4:0.

    «Химки»

    «Химки» занимают 12 место с 6 очками. В их активе 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения. Разница голов – 9:13. В последних трех матчах команда набрала 3 очка:

    Прогноз на матч «Акрон» – «Химки»

    Последние очные встречи:

    • 12.11.2023, «Химки» – «Акрон» 2:2;

    • 02.10.2023, «Акрон» – «Химки» 0:2.

    Обе команды не показывают уверенной игры в текущем сезоне, но «Химки» в последние недели набрали очки, победив в недавней встрече. Учитывая статистику прошлых встреч и текущую форму команд, ожидается упорная игра, но «Химки» выглядят чуть предпочтительнее. Прогноз – ничья или победа «Химок» (1.60).

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 21:47
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