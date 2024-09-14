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    • Николич отказался комментировать работу судей в матче с «Зенитом»

    Николич отказался комментировать работу судей в матче с «Зенитом»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) не стал отвечать на вопрос о свое недовольстве арбитром встречи.

    – Роше получилось сдержать Соболева? Он должен был держать его?

    – Мы разбираем соперника. Мы разбирали, что нельзя давать подачи с фланга. Один раз позволили – нам забили. Всегда отталкиваемся от себя. 95% времени тратим на изучения себя, а остальное время на соперника.

    – Вы были недовольны арбитром. Как прокомментируете работу судьи?

    – Не комментирую работу судей.

    – Как бы вы оценили состав без Давилы?

    – Моя команда – лучшая для меня.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 20:07
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    Комментарии (26)
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    Спартачище
    1726333859
    А что тут комментировать? Всем ясно, что алип должен был быть удален. Заряженный судейка спас болотных
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1726334097
    Это было не судейство, а ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1726334224
    Там наверху все болотные, поэтому до 2030 года блохастые обязаны быть чемпионами.
    Ответить
    vvv123
    1726334243
    Мы ему заплатили, а он пенальти не поставил! Сказал Николич.
    Ответить
    Скай
    1726335563
    А кули комментировать их работу, ежели судейки заряжены бЗдинитищем.
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    somn
    1726337348
    Как же московские не могут проигрывать! Гонору, хоть отбавляй.
    Ответить
    slavа0508
    1726338211
    Чисто судейская победа ..однако ..
    Ответить
    somn
    1726339046
    Конюшня никак не успокоится... А три очка, они пригодятся.
    Ответить
    Боров мясной
    1726351871
    Мяч в голову попадает, а этот клоун на руку показывает! Сначала повтор смотри потом ржи, конь педальный.
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