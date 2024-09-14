Николич отказался комментировать работу судей в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) не стал отвечать на вопрос о свое недовольстве арбитром встречи.

– Роше получилось сдержать Соболева? Он должен был держать его?

– Мы разбираем соперника. Мы разбирали, что нельзя давать подачи с фланга. Один раз позволили – нам забили. Всегда отталкиваемся от себя. 95% времени тратим на изучения себя, а остальное время на соперника.

– Вы были недовольны арбитром. Как прокомментируете работу судьи?

– Не комментирую работу судей.

– Как бы вы оценили состав без Давилы?

– Моя команда – лучшая для меня.