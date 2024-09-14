Семак оценил дебют Соболева за «Зенит» в официальном матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что свежесть и быстрота позже придут к нападающему команды Александру Соболеву.
– Оцените игру Александра Соболева.
– Любой игрок, пропустивший такое количество времени, должен набрать форму. Главное, он старается. Ему нужна свежесть, быстрота, которая придет позже.
- Соболев вышел в стартовом составе «Зенита» и провел на поле 60 минут.
- 27‑летний форвард перешел из «Спартака» в петербургский клуб в конце августа.
- Соболев не выходил на поле в официальных матчах с 21 июля.
- Ранее он сыграл за «Зенит» в товарищеской встрече с «Кайратом».