Семак оценил дебют Соболева за «Зенит» в официальном матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что свежесть и быстрота позже придут к нападающему команды Александру Соболеву.

– Оцените игру Александра Соболева.

– Любой игрок, пропустивший такое количество времени, должен набрать форму. Главное, он старается. Ему нужна свежесть, быстрота, которая придет позже.