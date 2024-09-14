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    Семак оценил дебют Соболева за «Зенит» в официальном матче

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что свежесть и быстрота позже придут к нападающему команды Александру Соболеву.

    – Оцените игру Александра Соболева.

    – Любой игрок, пропустивший такое количество времени, должен набрать форму. Главное, он старается. Ему нужна свежесть, быстрота, которая придет позже.

    • Соболев вышел в стартовом составе «Зенита» и провел на поле 60 минут.
    • 27‑летний форвард перешел из «Спартака» в петербургский клуб в конце августа.
    • Соболев не выходил на поле в официальных матчах с 21 июля.
    • Ранее он сыграл за «Зенит» в товарищеской встрече с «Кайратом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 19:41
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    Комментарии (8)
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    DOCTOR PENALTY
    1726332578
    Одним словом никакой. Как дельфин выбросившийся на берег.
    Ответить
    vvv123
    1726333863
    Старается падать в каждом стыке!
    Ответить
    Taps
    1726337151
    Семак совсем дебил ? По чьему приказу купил и поставил бревно ?
    Ответить
    шахта Заполярная
    1726339637
    Семак. НОЛЬ. Десять лямов бак лану по хвост
    Ответить
    Persona_non_Grata
    1726345616
    Семак оценил дебют Соболева за «Зенит» в официальном матче - ОБОСРАЛСЯ ПО ПОЛНОЙ !!! ))
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