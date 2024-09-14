Николич оценил игру ЦСКА против «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после домашнего матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) выразил удовлетворение отношением своих подопечных к игре.

– Как минимум мы должны были не проигрывать сегодня. Я уже сказал ребятам в раздевалке, что я одну вещь не люблю в футболе – проигрывать. Я сказал, что нужно поднять голову. Следующая игра через три дня с «Краснодаром» [в Кубке России]. Спасибо болельщикам, которые поддерживали весь матч. Перед нами уже новая игра.

Конечно, всегда есть что улучшить. Мне понравилось отношение к игре, желание, борьба и эмоции, не устроил только результат. Продолжаем работать дальше. Уверен, в следующих матчах футбол нам это вернет, если мы так и продолжим.

– Мусаев и Гуарирапа играли вместе в какой‑то момент. Насколько это возможно с начала матча?

– Я люблю играть и в два, и в три нападающих. Слава богу, что сейчас есть возможность. Самое важное, чтобы парни подняли голову. Если мы так будем играть, всe будет получаться.