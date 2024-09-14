Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Николич оценил игру ЦСКА против «Зенита»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич после домашнего матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) выразил удовлетворение отношением своих подопечных к игре.

    – Как минимум мы должны были не проигрывать сегодня. Я уже сказал ребятам в раздевалке, что я одну вещь не люблю в футболе – проигрывать. Я сказал, что нужно поднять голову. Следующая игра через три дня с «Краснодаром» [в Кубке России]. Спасибо болельщикам, которые поддерживали весь матч. Перед нами уже новая игра.

    Конечно, всегда есть что улучшить. Мне понравилось отношение к игре, желание, борьба и эмоции, не устроил только результат. Продолжаем работать дальше. Уверен, в следующих матчах футбол нам это вернет, если мы так и продолжим.

    – Мусаев и Гуарирапа играли вместе в какой‑то момент. Насколько это возможно с начала матча?

    – Я люблю играть и в два, и в три нападающих. Слава богу, что сейчас есть возможность. Самое важное, чтобы парни подняли голову. Если мы так будем играть, всe будет получаться.

    • Единственный гол в игре на 43-й минуте забил Лусиано Гонду.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 20 очками после 8 матчей, ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию.

    Новости по теме
    КДК наказал ЦСКА за кричалку фанатов про «Зенит» 103
    ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Зенитом» 35
    КДК рассмотрит скандирование болельщиками ЦСКА кричалки про «Зенит» 62
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2024 19:22
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1726331911
    ..."Как минимум, не должны были проиграть", но проиграли(...
    Ответить
    САДЫЧОК
    1726332397
    Не будет у ЦСКА успехов с этим горе тренером! Его сегодня переиграл даже физрук Семак с 5 защитниками и никакущим Соболевым! У него нет знаний и видения. Как можно держать в составе Койта , Жемалетдинова, Келвина Мойзеса и Мусаева?! Это уровень пердива! Гоните этого тренера!
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1726333260
    Удачи вам, кони, пора переходить на рысь. ***
    Ответить
    vvv123
    1726334083
    Бегали много, но бестолково - сказап тренеришка!
    Ответить
    alp
    1726336778
    а вот интересно.. коней отодрали дома, а позор, почему то Зенит..но ок, если Зенит позор, то, что тогда цска?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+