Стали известны стартовые составы на матч 7 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Крылья Советов». Игра состоится 13 сентября, начало встречи запланировано на 20:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Ашурматов, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Зотов, Чумич, Вада, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Гапонов, Евгеньев, Печенин, Костанца, Бабкин, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.

Главный тренер: Игорь Осинькин

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