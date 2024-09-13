Стали известны стартовые составы на матч 7 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Крылья Советов». Игра состоится 13 сентября, начало встречи запланировано на 20:15 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Ашурматов, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Зотов, Чумич, Вада, Даку.
Главный тренер: Рашид Рахимов
«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Гапонов, Евгеньев, Печенин, Костанца, Бабкин, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.
Главный тренер: Игорь Осинькин
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