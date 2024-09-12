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    Семак оценил игру ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед гостевым матчем 8-го тура РПЛ с ЦСКА ответил на вопросы о сопернике.

    – У ЦСКА сменился главный тренер. Насколько для вас это стало неожиданностью? И как вы считаете, изменилась игра соперников с приходом нового наставника?

    – Уже достаточно много времени прошло со времени смены главного тренера. Николич хорошо знает российский чемпионат. Если говорить об игровой модели, то она не изменилась, но у каждого тренера есть свое видение игры. ЦСКА очень хорошо играет, особенно в последнее время, они набрали хороший ход, у них хорошая победная серия, поэтому нас ждет интересный матч. В принципе, как и любая другая выездная встреча – это всегда непросто, всегда сложно. Посмотрим.

    – Что, на ваш взгляд, стало причиной возросшей результативности Игоря Дивеева? Почему защитник забивает так много?

    – Стандартные положения. Игорь хорошо чувствует момент в штрафной площади, не только при игре головой, но и при игре ногами. Знает, когда ворваться в какую зону, то есть чувствует хорошо ситуацию. Плюс, естественно, хорошие передачи. Без партнера внизу не будешь забивать мячи. Отсюда и такая хорошая результативность для центрального защитника.

    – В этой связи обращаете ли вы особое внимание на подготовку к стандартам?

    – Мы на все обращаем внимание. Вопрос в том, насколько получится то, что мы хотим увидеть. Будем работать и над стандартными положениями тоже – для того, чтобы сыграть надежно в матче. Посмотрим, насколько у нас это получится сделать.

    – В ЦСКА в стартовом составе играет Данил Круговой. Вы его прекрасно знаете. Будете ли учитывать знания о Круговом при выборе игрока, который будет против него играть по флангу?

    – Нет, не будем учитывать. Конечно, мы знаем прекрасно его сильные качества: хорошая скорость, он активно и хорошо сейчас играет. Мы рады за него, тем более ему удобнее гораздо играть в команде, которая выступает с пятью защитниками, где у него больше свободы в атакующих действиях. Сама схема ему больше подходит, чем в нашем клубе при игре в четыре защитника.

    Мы анализируем всех игроков без исключения. И Даня, и другие футболисты соперника хороши. И в целом это достаточно сыгранная, опытная команда, против которой всегда непросто нам играть.

    • Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 14 сентября и начнется в 16:30 мск.
    • Москвичи занимают 5-е место в РПЛ с 13 очками, петербуржцы – 1-е с 17 очками.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    12.09.2024 15:19
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    Комментарии (1)
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    АЛЕКС 58
    1726148480
    Надеюсь,что Круговой забьёт Зениту.
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