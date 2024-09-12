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    • Семак назвал трех игроков «Зенита», которые не сыграют с ЦСКА

    Семак назвал трех игроков «Зенита», которые не сыграют с ЦСКА

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии своей команды перед матчем 8-го тура РПЛ с ЦСКА.

    – Сергей Богданович, как вы оцените уже завершившуюся для «Зенита» паузу на международные матчи и на товарищеские игры? Какие выводы о состоянии игроков в целом сейчас можно сделать?

    – Мы можем делать только выводы о тех игроках, которых мы видели. Есть у нас игроки, которые еще не тренировались после сборной, сегодня первое тренировочное занятие у тех футболистов, которые только-только прилетели. Поэтому для нас важно в ближайшие день-два понять, кто сколько сможет сыграть. А по поводу тех игроков, которые были в нашем расположении, мы примерно понимаем, кто в каком состоянии находится.

    – Сергей Богданович, вы сказали, что все уже вернулись, и получается, что в полном составе остается только две тренировки. А если брать только завтрашний день, то вообще одна. Или сегодня уже вся команда будет тренироваться?

    – Кто-то начнет уже сегодня, но сегодня занятие в большей степени восстановительное. Есть игроки, которые сегодня тренируются первый день, у них всего два дня на подготовку, поэтому нам важно понять, смогут ли они принять участие в матче, и если смогут, то сколько смогут сыграть.

    – Что касается остальных, как дела у травмированных, восстанавливающихся? Кто, может быть, не может принять участие в игре?

    – Здесь у нас изменений практически нет. Родригао и Глушенков продолжают восстановление, Волкова потеряли надолго. Вот три игрока, которые не помогут нам.

    – Это четвертый выездной матч подряд. Наверняка вы рады тому, что эта выездная сессия заканчивается…

    – Да, непросто нам пришлось, много выездных матчей, безусловно, начиная с Суперкубка. Но ничего, будет время, где мы будем больше играть дома. Играть выездные матчи всегда гораздо сложнее, чем домашние – с точки зрения поддержки болельщиков, родного газона для принимающих команд. Но в целом, я думаю, в любом случае в турнире по одной игре сыграем дома и на выезде, ничего страшного нет, если в какой-то период времени у нас больше выездных матчей.

    – Заключительный вопрос. Довольны ли вы тем, сколько времени провели на поле Эракович, Нуралы Алип и российские сборники? Получили ли они ту нагрузку, о которой вы говорили в прошлый раз?

    – Очень жаль, что Андрей Мостовой вообще не сыграл. Остальные в той или иной степени получили игровую практику. Это, в принципе, неплохо. И Нуралы Алип много сыграл, и Эракович достаточно играл, Педро достаточно играл. Слава Караваев сыграл. И Женя Латышонок дебютировал, с чем мы его поздравляем.

    • Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет 14 сентября и начнется в 16:30 мск.
    • Москвичи занимают 5-е место в РПЛ с 13 очками, петербуржцы – 1-е с 17 очками.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    12.09.2024 13:46
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    Комментарии (11)
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    MazaiNN
    1726142444
    ТоКа купили и уже сломали... (я о Волкове)
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    saf05
    1726142958
    Нытик, накупили 3 состава и все равно ноет. Физрук.
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    Plyash
    1726142994
    Сергей Поганович опять скрытничать изволит,или правду говорит? Про всех не скажу,но Родригао врачи дали добро,вроде бы,но как проверишь?Будем ждать. А Глушенков пусть поправляется,его Соболёк с лихвой заменит.
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    АЛЕКС 58
    1726148110
    Пи..обол брехливый. Значит и Родригао и Глушенков будут играть
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    slavа0508
    1726150832
    Серёга пустобрёх ...перед Спартаком пол команды записал в инвалиды . в итоге все вышли кроме одного ...так и сейчас хитрит думает ему кто то верит ..
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    Каратель помойников
    1726157370
    Сборники упахались в пыль, особенно с Вьетнамом,...ну и сырожа
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