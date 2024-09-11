Лепсая заявил, что новичок «Спартака» Виллиан годится только для сумо

Футбольный деятель, бывший директор «Балтики» Тимур Лепсая прокомментировал трансфер в «Спартак» нападающего Виллиана Жозе.

Бразилец приехал в «Спартак» с лишним весом и до сих пор не набрал оптимальные кондиции.

«Я бы не предлагал такого игрока, как Виллиан. С таким лишним весом. Никогда не предлагаю клубам игроков, которые мне не нравятся.

Если бы я брал Виллиана в сумо, то он бы мне нравился. Для футбола человек с таким явным лишними весом не годится.

Пока это однозначно провальный трансфер «Спартака», – сказал Лепсая.