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    • Лепсая заявил, что новичок «Спартака» Виллиан годится только для сумо

    Лепсая заявил, что новичок «Спартака» Виллиан годится только для сумо

    Футбольный деятель, бывший директор «Балтики» Тимур Лепсая прокомментировал трансфер в «Спартак» нападающего Виллиана Жозе.

    • Бразилец приехал в «Спартак» с лишним весом и до сих пор не набрал оптимальные кондиции.

    «Я бы не предлагал такого игрока, как Виллиан. С таким лишним весом. Никогда не предлагаю клубам игроков, которые мне не нравятся.

    Если бы я брал Виллиана в сумо, то он бы мне нравился. Для футбола человек с таким явным лишними весом не годится.

    Пока это однозначно провальный трансфер «Спартака», – сказал Лепсая.

    • «Спартак» заплатил за Виллиана «Бетису» 2 миллиона евро.
    • У Виллиана за «Спартак» 4 неполных матча.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    11.09.2024 00:17
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    Комментарии (8)
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    Mirak92
    1726006917
    Переутрировали дико.Андиано играл,пухлый был в разы.Хуе...во играл?Тут не от веса все.А от шерпотрепа, который взяли.
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    serhio80
    1726020200
    забьет Жозе пару тройку нужных мячей и лепсая сразу переобуется)
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    NewLife
    1726036921
    Блеать, это положительный фактор, что всякое немытое дерьмо уже исчерпало все хейтерские темы, и им приходится мусолить откровенное вранье.
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    Cleaner
    1726039263
    Спартак любит игроков ПОЖИРНЕЕ!!!...)))
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    АлексМак
    1726049485
    Главный тренер теперь по себе выбирает
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