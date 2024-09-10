Бывшая девушка Роналду Ирина Шейк выложила фото в прозрачном платье

Ирина Шейк, модель и бывшая девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, выложила свежие кадры.
Уроженка Челябинской области запечатлена в прозрачном темном платье.
- Шейк и Роналду встречались в 2010-2015 годах.
- Сейчас португалец в отношениях с Джорджиной Родригес.
- Футболист выступает за саудовский «Аль-Наср».
Фото: соцсети Ирины Шейк
Бывшая девушка Роналду Ирина Шейк выложила фото в лифчике и колготках
Бывшая девушка Роналду Ирина Шейк показала татуировку на обнаженной груди
Джорджина выложила домашние фото в лифчике