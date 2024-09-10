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    • «Это любовь!»: «Матч ТВ» снял клип в честь РПЛ с сексуальной ведущей «Спартака», которую лайкал Де Брюйне

    «Это любовь!»: «Матч ТВ» снял клип в честь РПЛ с сексуальной ведущей «Спартака», которую лайкал Де Брюйне

    На «Матч ТВ» сняли новый музыкальный проморолик для РПЛ. В главной роли – ведущая канала Камиля Харисова.

    Автор трека – комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский, который тоже есть в клипе.

    • Харисову в соцсетях лайкал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.
    • Камиля работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
    • В 2017 году Харисова стала обладательницей титула «Мисс Казань».

    Сексуальная ведущая «Матч ТВ» устроила фотосессию в чулках

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном наряде

    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

    Источник: «Бомбардир»

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    10.09.2024 18:07
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    Комментарии (18)
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    Цугундeр
    1725983124
    Камала Харрис ,Камиля Харисова.. И кто в президенты Спартака из этих большеротых ?
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    Каратель помойников
    1725985697
    Да кто только харисову не лайкал))) вся залайканая
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    Янвapь 69
    1725986026
    Раньше баб финтифлюкали, а щас только лайкают. Мазохисты. Сейчас суда исчо обязательно притащится казахский πедераст Михалыч и выскажет своё авторитетное в узких кругах мнение
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    ...уефан
    1725986227
    ...вот, так вот, запросто, взяли и отлайкали у Харисовой?... И сам Де Брюйне?)...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1725986564
    Намного более естественная и приятная чем Зухра
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    subbotaspartak
    1725987272
    которую лайкал.... лапал?
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1725988698
    Как и куда он ее лайкал?
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    Fialet
    1725994479
    Да, вот эта деффка мне нравится.
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