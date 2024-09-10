«Это любовь!»: «Матч ТВ» снял клип в честь РПЛ с сексуальной ведущей «Спартака», которую лайкал Де Брюйне

На «Матч ТВ» сняли новый музыкальный проморолик для РПЛ. В главной роли – ведущая канала Камиля Харисова.

Автор трека – комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский, который тоже есть в клипе.

Харисову в соцсетях лайкал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

Камиля работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».

В 2017 году Харисова стала обладательницей титула «Мисс Казань».

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